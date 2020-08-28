الاتحاد الأوروبي يحض روسيا على عدم التدخل في بيلاروسيا

كتب رامى محيى الدين

حض الاتحاد الأوروبي روسيا على عدم التدخل في بيلاروسيا، كما حذرت ألمانيا روسيا من عواقب دبلوماسية إذا تبين ضلوعها في قضية ناتالي، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أعلن أن جهاز الأمن الأوكراني نفذ بالاشتراك مع هيئات أمنية أمريكية مختصة عملية خداع المواطنين الروس واجتذابهم إلى مينسك والزعم بأنهم عناصر شركة حراسة خاصة، وقال بوتين الخميس، في تصريحات للتلفزيون الروسي: "لقد تم استدراجهم إلى هناك، وجرهم عبر الحدود بوثائق مزورة"، مشيرا إلى أن حرس الحدود لم يسمحوا لهم بالخروج.

وأضاف الرئيس الروسي: "أنه نتيجة لذلك، تم اعتقالهم وتقديمهم على أنهم قوة ضاربة يمكن استخدامها لزعزعة الوضع قبل الانتخابات في بيلاروسيا"، مؤكدا أن هذا الزعم لا يتوافق إطلاقا مع الواقع.

وكانت السلطات البيلاروسية أعلنت في وقت سابق عن احتجاز 33 مواطنا روسيا، بدعوى أنهم من عناصر شركة "فاجنر" العسكرية الخاصة.

وأوضحت مينسك أن المذكورين وصلوا إلى البلاد بهدف زعزعة الاستقرار فيها قبيل الانتخابات الرئاسية، غير أن موسكو رفضت هذه الاتهامات لمواطنيها وطالبت بالإفراج الفوري عنهم. تراجعت مينسك بعد ذلك وأطلقت سراح الروس المعتقلين في 13 أغسطس الجاري وسلمتهم لموسكو.