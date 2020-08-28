وأضاف وزير الخارجية التشيكي أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو من المرجح أن يكون ضمن القائمة التي تضمنت عقوباتها فرض حظر من السفر وتجميد الأرصدة البنكية، مشيرا إلى أنه لا يزال جاري المناقشة في مسألة إدراج اسم الرئيس البيلاروسي خلال المرحلة الأولى من أعداد القائمة أو في وقت لاحق.

وتعيش بيلاروسيا في حالة من الاحتجاجات الواسعة منذ التاسع من أغسطس الجاري بعدما فاز لوكاشينكو، الذي تولى حكم البلاد لمدة 26 عاما، بفترة ولاية سادسة وحصل على نسبة 80% من الأصوات؛ حيث تقول المعارضة إنه تم تزوير الانتخابات، فيما يشكك الاتحاد الأوروبي في النتيجة أيضًا.

يذكر أن قوات الأمن في بيلاروسيا اعتقلت نحو 7 آلاف متظاهر وتسببت في مقتل ثلاثة أخرين على الأقل وإصابة المئات برصاصات مطاطية خلال الأيام الأربعة الأولى من الاحتجاجات. كما اعتقلت 180 متظاهرا أمس /الخميس/.