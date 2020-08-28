الأوقاف توزع 17 طنا من لحوم صكوك الأضاحى فى 5 محافظات

كتب على عبد الرحمن

توزع وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، 17 طنا من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: (الجيزة-الإسكندرية-الغربية-البحيرة-السويس"، بواقع 4 طن لكل من محافظة "الإسكندرية-الغربية-البحيرة"، و3 اطنان لمحافظة الجيزة، و2 طن لمحافظة السويس، وذلك للأسبوع الرابع على التوالي .

وأعلن قطاع المديريات الإقليمية، بوزارة الأوقاف، عن خطة الوزارة في توزيع لحوم صكوك الأضاحي في الأسبوع الرابع على التوالي، اعتبارًا من يوم الجمعة المقبلة وحتى الخميس 3 سبتمبر حيث يتم توزيع 132 طنا على 25 محافظة: "القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – القليوبية – الغربية – الدقهلية – البحيرة – بني سويف- المنيا – الإسماعيلية- الشرقية- المنوفية – كفر الشيخ – دمياط – بور سعيد – الفيوم – مرسى مطروح – شمال سيناء- البحر الأحمر – جنوب سيناء – أسيوط – قنا – سوهاج – أسوان – السويس"، ليبلغ إجمالي ما تم توزيعه 444 طنا حتى الآن .

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.

كما تؤكد على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.