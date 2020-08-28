اليوم السابع
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الأمم المتحدة تؤيد بشدة اتفاق الرياض وتراهن عليه لحل أزمة اليمن

الجمعة، 28 أغسطس 2020 06:35 م
الأمم المتحدة تؤيد بشدة اتفاق الرياض وتراهن عليه لحل أزمة اليمن جوتيريش
كتب أحمد عبد الرحمن

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أعرب أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عن تأييده بشدة اتفاق الرياض ويراهن عليه لحل أزمة اليمن، مشددا على ضرورة إنهاء الصراع في اليمن والتوصل إلى سلام، لأن السلام هو الطريق الوحيد لحل الأزمة في اليمن.

من ناحية أخرى، أوضح جوتيريش، خلال تصريحات لفضائية "العربية"، أن هناك بعض الإشارات الإيجابية في ليبيا، مؤكداً أن قرار مجلس الأمن بحظر السلاح على ليبيا واضح.

وشدد على كل الأطراف الفاعلة في ليبيا دعم الجهود السياسية، وتابع: "نأمل بالبناء على إعلان وقف النار المتبادل في ليبيا"، مشيرا إلى أن بعض الجهات تتدخل في ليبيا لخلق الفوضى.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، الالتزام بدعم وحدة واستقرار العراق، كما يجب ترك العراق لحل مسائله بنفسه وباستقلالية.

وفى سياق آخر، شدد على الشعب اللبنانى إيجاد الحلول لمشاكله، كما يجب بناء دولة لبنانية بدون أن تكون مستغلة من أحد. 


جوتيريش

ليبيا

العراق

اتفاق الرياض

الأمم المتحدة اليمن

الامم المتحده

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