الأمل حياة.. ننشر نص أول خطبة جمعة بعد غياب 20 أسبوعا بسبب كورونا

كتب على عبد الرحمن

شددت وزارة الأوقاف على أئمة المساجد بضرورة الالتزام بموضوع خطبة الجمعة اليوم، مع أول صلاة جمعة اليوم بعد غلق استمر 20 اسبوعا، حيث حددت الوزارة موضوع خطبة الجمعة ونشرت نصها عبر موقعها الالكترونى بعنوان "الأمل حياة".

ووضعت وزارة الأوقاف عددا من الضوابط لعودة صلاة الجمعة للمساجد، جاء فى مقدمتها الالتزام بجميع إجراءات إقامة الصلوات العادية من مراعاة التباعد وارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصى، وفتح المساجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة، والاقتصار على الأماكن المتاحة وفق تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعى فقط، وتكون خطبة الجمعة فى حدود 10 دقائق.

كما شددت الوزارة على ضرورة عدم فتح دورات المياه حيث يأتى كل مصلى متوضئًا فى منزله، بالإضافة إلى استمرار غلق دور المناسبات، وحظر زيارة الأضرحة، وعدم السماح بأى مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو نحوه، وكذلك عدم السماح بصلاة الجنائز بالمسجد.

وأكدت وزارة الأوقاف أنه تم منع أي إجازات غير وجوبية لجميع العاملين بالمساجد من أئمة ومقيمي شعائر ومؤذنين وعمال وكذلك جميع القيادات والمفتشين سواء بالديوان العام أم بالمديريات الإقليمية من الأحد إلى الجمعة من أجل الإعداد والتنظيم الجيد لصلاة الجمعة القادمة .