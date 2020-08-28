اليوم السابع
Ads
الجمعة، 28 أغسطس 2020 12:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد تتوقع ارتفاعا طفيفا بالدرجات غدا وطقس حار بالقاهرة والعظمى 36 درجة

الجمعة، 28 أغسطس 2020 12:11 م
الأرصاد تتوقع ارتفاعا طفيفا بالدرجات غدا وطقس حار بالقاهرة والعظمى 36 درجة طقس - ارشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت، ارتفاع طفيف بالدرجات، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية  طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة ، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس ، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 78 % .
 
كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد  وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة .
 
وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن  يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى،  والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف ، و على شمال الصعيد يكون الطقس لطيف، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت بالقاهرة العظمى  36 درجة والصغرى 25 درجات، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25 درجات، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجات، وسوهاج العظمى 48 درجة والصغرى 25 درجات، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجات، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة.
 
ويشهد اليوم الجمعة،  طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة،   فيما تشهد السواحل الشمالية  طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الغربية ، ويكون الطقس حار على جنوب سيناء ، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 77 % .
 
كما يشهد شمال الصعيد  طقس حار، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، وسط توقعات بسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية.
 

الأرصاد

الطقس

طقس الغد

ارتفاع درجات الحرارة

اخبار الطقس

اخبار مصرية

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفين لقواعد المرور

الجمعة، 28 أغسطس 2020 10:05 ص

"بيطرى الشرقية" يكثف حملات الرصد والتوعية للأمراض الوبائية والمعدية

الخميس، 27 أغسطس 2020 01:29 م

الإعصار لورا يجتاح لويزيانا وخبراء الأرصاد يحذرون من جدار مائى يندفع لليابسة

الخميس، 27 أغسطس 2020 12:44 م

حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفين لقواعد المرور

الخميس، 27 أغسطس 2020 09:36 ص

استجابة لسيبها علينا.. الرصد البيئى ترفع القمامة من سلم نفق محطة رمل الاسكندرية

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 07:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة