الأرصاد تتوقع ارتفاعا طفيفا بالدرجات غدا وطقس حار بالقاهرة والعظمى 36 درجة

كتب محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت، ارتفاع طفيف بالدرجات، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة ، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس ، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 78 % .

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة .

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف ، و على شمال الصعيد يكون الطقس لطيف، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت بالقاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجات، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25 درجات، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجات، وسوهاج العظمى 48 درجة والصغرى 25 درجات، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجات، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة.

ويشهد اليوم الجمعة، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الغربية ، ويكون الطقس حار على جنوب سيناء ، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 77 % .

كما يشهد شمال الصعيد طقس حار، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، وسط توقعات بسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية.