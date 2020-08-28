اليوم السابع
Ads
الجمعة، 28 أغسطس 2020 11:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

اقتصاد فرنسا يتراجع لمستوى قياسى بالربع الثانى من العام الجارى بسبب كورونا

الجمعة، 28 أغسطس 2020 09:49 ص
اقتصاد فرنسا يتراجع لمستوى قياسى بالربع الثانى من العام الجارى بسبب كورونا برونو لومير
كتب: أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انكمش الاقتصاد الفرنسي عند مستوى قياسي بلغ 13.8٪ على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من عام 2020، تماشيا مع التقديرات الأولية، وبعد انخفاض بنسبة 5.9٪ في الفترة السابقة.

ووفقا لصحيفة كابيتال الفرنسية، فقد زاد الركود الاقتصادي حيث تسبب تفشي كوفيد-19 في خسائر فادحة في الاقتصاد، حيث تم إغلاق الأنشطة غير الأساسية بين منتصف مارس وبداية مايو.

انخفض الإنفاق الأسري (-11.5٪ مقابل -11٪) والاستهلاك الحكومي (-10.3٪ مقابل -8٪) أكثر من المتوقع بينما تقلص الاستثمار (-10.3٪ مقابل -17.8٪).

علاوة على ذلك، شهدت تجارة الخارجية معدل تراجع أعلى (-2.5 نقطة مئوية مقابل -2.3 نقطة مئوية)، حيث انخفضت الصادرات بنسبة 25٪ غير المعدلة وتقلصت الواردات (-16.4٪ مقابل -17.3٪).

هذا ويتوقع البنك المركزي الفرنسي أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 10٪ في عام 2020، وأن ينتعش بنسبة 7٪ في عام 2021 و 4٪ في عام 2022، وفقًا لتوقعات صدرت في يونيو من عام 2020.

 


فرنسا

الاقتصاد الفرنسى

اخبار العالم

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير الاقتصاد الفرنسى: الحكومة ستتولى ترميم كاتدرائية نانت الأثرية

الإثنين، 20 يوليه 2020 10:33 ص

ماكرون: خطة إنعاش الاقتصاد الفرنسى تكلفتها 100 مليار يورو

الثلاثاء، 14 يوليه 2020 05:54 م

فرنسا تسجل 6111 إصابة بفيروس كورونا في ثانى أكبر زيادة يومية

الخميس، 27 أغسطس 2020 10:13 م

رئيس وزراء فرنسا يتجه إلى تعميم فرض ارتداء الكمامة في جميع أنحاء باريس

الخميس، 27 أغسطس 2020 01:27 م

رئيس وزراء فرنسا: وضع الكمامة سيكون إجباريا فى كل الأماكن بباريس

الخميس، 27 أغسطس 2020 12:43 م

رئيس وزراء فرنسا يلوح بخطط العودة للحجر الصحى بسبب تزايد أعداد مصابي كورونا

الخميس، 27 أغسطس 2020 12:27 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة