اضبط مخالفة.. الكلاب الضالة تغزو الشوارع بالقرب من حى أول المحلة بالغربية

الغربية مصطفى عادل

سادت حالة من الضيق بين أهالي مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بسبب انتشار الكلاب الضالة فى شوارع المدينة.

وغزت الكلاب الضالة الشوارع بصورة مخيفة تنذر بكارثة خشية مهاجمتها المارة أثناء السير بالشوارع.

وبالقرب من رئاسة حي أول المحلة انتشرت أعداد كبيرة من الكلاب في مجموعات وسط غياب لمسئولي الحي والطب البيطري لمواجهة انتشار هذه الظاهرة.

ويقول محمد مختار من أبناء مدينة المحلة إن الكلاب الضالة انتشرت بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية وبأعداد كبيرة الأمر الذي أصاب المواطنين بحالة من الذعر خوفاً من مهاجمة الكلاب لهم أو عقرها للأطفال.

وأضاف أن الكلاب تنتشر في أماكن تجمع القمامة وتصدر نباحا وأصواتا مخيفة تصيب الأهالي بالفزع، مضيفا أن السبب في انتشار الكلاب بأعداد كبيرة هو قلة حملات الطب البيطرى للتخلص من الكلاب.

وطالب "مختار" تدخل الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، وإصدار تكليفات عاجله لمدير مديرية الطب البيطري بشن حملات مكبرة للقضاء على الكلاب الضاله حفاظا على سلامة المواطنين.