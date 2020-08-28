اليوم السابع
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استرداد حق الدولة على مساحة 4324 مترا وإزالة 49 حالة تعدي بمركز المحلة.. صور

الجمعة، 28 أغسطس 2020 09:00 م
استرداد حق الدولة على مساحة 4324 مترا وإزالة 49 حالة تعدي بمركز المحلة.. صور جانب من الإزالة
الغربية مصطفى عادل

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نجحت رئاسة مركز و مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، برئاسة اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، في استرداد حق الدولة فى مساحة 4324 متر و إزالة 49 حالة تعدي.

وأكد رئيس المدينة فى بيان له بأن الحملة نجحت فى إزالة 49 حالة تعدى بمساحه إجمالية 4324 مترا، منها 41 حالة تعدى على رى بحرى بمساحة 3736 متر و 6 حالات تعدى على صرف بشبيش بمساحة 485 متر و 2 حالة تعدى على املاك الدوله بمساحة 103 متر و التى كانت عباره عن مبانى و أكشاك و حظائر و أسوار.

و أضاف رئيس المدينة أن حملات استرداد حق الدولة لا تزال مستمره لرفع كافة التعديات.

 

 

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