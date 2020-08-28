ارتفاع أسعار الين بعد أنباء عن استقالة رئيس الوزراء اليابانى

رويترز

قفز الين من أدنى مستوى فى أسبوعين، اليوم الجمعة، عقب أنباء بأن رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى يتأهب للاستقالة، بينما يواجه الدولار صعوبات لإحراز تقدم مقابل عملات أخرى إذ تضغط آفاق انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية لفترة طويلة على العملة.

وقال مصدر مقرب من مسئول في الحزب الحاكم، اليوم الجمعة، إن آبي، صاحب أطول مدة لتولي منصب رئيس الوزراء في البلاد، سيتنحى عن منصبه بسبب تدهور حالته الصحية. وكانت هناك تكهنات بشأن صحته طوال الأسبوع.

وارتفع الين، الذي كان يتراجع، بنحو 0.5 بالمئة لأعلى مستوى في الجلسة عند 106.10 للدولار بفضل الأنباء قبل أن يتراجع قليلا إلى 106.32.

ويُعتبر الين عملة ملاذ آمن بفضل مكانة اليابان كأكبر دائن عالمي. ويقول محللون إنه قفز بفعل أنباء استقالة آبي بسبب أن الضبابية السياسية ربما تحفز الشركات اليابانية على جلب أموالها إلى داخل البلاد وتحويلها إلى الين.

وواجه الدولار ضغوطا في آسيا عقب خطاب لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قال فيه إن المركزي سيتبنى هدفا متوسطا للتضخم، مما يعني أن أسعار الفائدة ستبقى منخفضة على الأرجح حتى إذا ارتفع التضخم قليلا في المستقبل.

وتلقى الدولار الدعم في التعاملات المبكرة في الجلسة الآسيوية من قفزة أثناء الليل في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، إذ تضع السوق في الحسبان تضخما أعلى. لكن مع مضي الجلسة قدما، تحول المستثمرون إلى بيع الدولار مرة أخرى، إذ يعتقدون أن أسعار الفائدة الأمريكية ستظل منخفضة لفترة طويلة وستبقى كذلك حتى إذا ارتفع التضخم.

وصعد الدولار الأسترالي 0.5 بالمئة لأعلى مستوى في 20 عاما عند 0.7303 دولار أمريكي وصعد الدولار النيوزيلندي بنفس الوتيرة إلى 0.6668 دولار أمريكي.

وأضاف اليورو 0.4 بالمئة إلى 1.1867 دولار، إذ تجاهل المستثمرون على ما يبدو ارتفاعا في العوائد الأمريكية ليعودوا لبيع الدولار. وصعد الجنيه الاسترليني نصفا بالمئة إلى 1.3260 دولار.