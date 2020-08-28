اتهام سائق توك توك بالاعتداء جنسيًا على ربة منزل تحمل جنسة دولة عربية بـ6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

تجرى مباحث الجيزة تحريات فى اتهام ربة منزل، تحمل جنسية دولة عربية، لسائق توك توك بالاعتداء عليها جنسيا داخل شقتها بمدينة 6 أكتوبر، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تعرض سيدة تحمل جنسية دولة عربية، لاعتداء جنسى داخل مسكنها بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وذكرت المجنى عليها أنها فوجئت بالمتهم يقتحم شقتها فور عودتها من الخارج، واعتدى عليها جنسيا بالإكراه.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتبين أنه سائق توك توك، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ويقول "ممدوح عبد الجواد" المحامى والخبير القانونى، أن المادة "267" من قانون العقوبات، حددت عقوبة الإعدام والسجن المؤبد لمن يواقع أنثى بغير رضاها، وهناك ظروف مشددة ترتفع بالعقوبة إلى حد الإعدام دون السجن المشدد.

وعن تلك الظروف المشددة يقول "عبد الجواد"، أنه فى حالة إذا كانت الفتاة دون سن الـ18 عامًا فإن العقوبة تكون الإعدام، وفى حالة إذا كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو المتولين تربيتها أو لهم سلطة عليها أو خادمًا بالأجر عندها أو عند أى من له سلطة عليه، أو فى حالة تعدد الفاعلين فإن العقوبة تصل إلى الإعدام أيضًا.