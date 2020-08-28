إصدار أسهم شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال بـ32.2 مليار جنيه خلال 5 شهور

كتب هانى الحوتى

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال شهر مايو الماضي، وبلغت 121 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 2.968 مليار جنيه، مقارنة بـ 276 موافقة خلال شهر مايو من عام 2019 بقيمة مصـدرة قدرها 8.694 مليار جنيه، ومن ثم شهدت قيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال انخفاضاً بنسبة 56.2%.

ووزعت الموافقات بين 81 موافقة لتأسيس شركات بقيمة 264.1 مليون جنيه خلال شهر مايو لعام 2020 مقابل 183 موافقة بقيمة 1.439 مليار جنيه خلال شهر مايو لعام 2019 بنسبة انخفاض 55.7% في عدد الموافقات، و81.7% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات أسهم زيادة رأس المال 40 موافقة بقيمة 2.704 مليار جنيه خلال شهر مايو عام 2020 مقارنة مع 93 موافقة بقيمة 7.255 مليار جنيه خلال شهر مايو لعام 2019 بنسبة انخفاض 57% في عدد الموافقات و62.7% بقيمة التأسيس.

وأضافت الهيئة، في تقرير حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة من أول العام حتى مايو 2020 بلغت 1094 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 32.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 1891 موافقة خلال نفس الفترة من العام الماضي بقيمة مصـدرة قدرها 61.8 مليار جنيه، ومن ثم شهدت قيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال انخفاضاً بنسبة 48%.

ووزعت الموافقات بين 717 موافقة لتأسيس شركات بقيمة 6.913 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مايو لعام 2020 مقابل 1333 موافقة بقيمة 10.591 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها لعام 2019 بنسبة انخفاض 46.2% في عدد الموافقات، و34.7% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات أسهم زيادة رأس المال 377 موافقة بقيمة 25.251 مليار جنيه مقارنة مع 558 موافقة بقيمة 51.229 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة انخفاض 32.4% في عدد الموافقات و50.7% بقيمة التأسيس.