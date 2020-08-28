إصابة 5 أشخاص بينهم طفلين فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بلاغا بوصول 5 أشخاص بينهم طفلين مصابين بكدمات وسحجات، إلى مستشفى بلبيس العام.

وتبين من التحريات انقلاب سيارة ملاكى كان يستقلها المصابون، بطريق "بلبيس- السلام" أمام مصنع مستحضرات طبيبة، وتم نقلهم إلى مستشفى بلبيس العام لتلقى الإسعافات الأولية.