إصابة 5 أشخاص بينهم طفلين فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية

أصيب 5 أشخاص بينهم طفلين بكدمات وسحجات، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق" بلبيس- السلام" بالشرقية أمام مصنع مستحضرات طبيبة، وتم نقلهم إلى مستشفى بلبيس العام لتلقى الإسعافات الأولية.
تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بلاغا بوصول 5 أشخاص بينهم طفلين مصابين بكدمات وسحجات، إلى مستشفى بلبيس العام.
وتبين من التحريات انقلاب سيارة ملاكى كان يستقلها المصابون، بطريق "بلبيس- السلام" أمام مصنع مستحضرات طبيبة، وتم نقلهم إلى مستشفى بلبيس العام لتلقى الإسعافات الأولية.
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