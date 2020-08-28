اليوم السابع
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الجمعة، 28 أغسطس 2020 03:11 م
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إصابة 5 أشخاص بينهم طفلين فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية

الجمعة، 28 أغسطس 2020 02:15 م
إصابة 5 أشخاص بينهم طفلين فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية حادث تصادم - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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أصيب 5 أشخاص بينهم طفلين بكدمات وسحجات، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق" بلبيس- السلام" بالشرقية أمام مصنع مستحضرات طبيبة، وتم نقلهم إلى مستشفى بلبيس العام لتلقى الإسعافات الأولية.

 

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بلاغا بوصول 5 أشخاص بينهم طفلين مصابين بكدمات وسحجات، إلى مستشفى بلبيس العام.

 

وتبين من التحريات انقلاب سيارة ملاكى كان يستقلها المصابون، بطريق "بلبيس- السلام" أمام مصنع مستحضرات طبيبة، وتم نقلهم إلى مستشفى بلبيس العام لتلقى الإسعافات الأولية.

 


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