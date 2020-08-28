إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بصحراوى البحيرة

أصيب 4 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بانحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بمركز وادى النطرون بالبحيرة.
كان اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من مركز شرطة وادى النطرون، وبالفحص تبين إصابة 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى دائرة مركز وادى النطرون، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.
يذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت عدة حوادث سير خلال الأيام الماضية منها إصابة 9 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر انقلاب سيارة ميكروباص بمركز أبو حمص بالبحيرة.
وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو حمص المركزى لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
وكذلك اصيب 18شخص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم إثر إنقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية بمركز وادى النطرون بالبحيرة.
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