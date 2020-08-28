إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بصحراوى البحيرة

أصيب 4 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بانحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بمركز وادى النطرون بالبحيرة.

كان اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من مركز شرطة وادى النطرون، وبالفحص تبين إصابة 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى دائرة مركز وادى النطرون، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.