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إصابة أب ونجله فى تصادم تروسيكل بمنطقة البجوات الأثرية بالوادى الجديد

الجمعة، 28 أغسطس 2020 11:33 ص
إصابة أب ونجله فى تصادم تروسيكل بمنطقة البجوات الأثرية بالوادى الجديد اسعاف-ارشيفية
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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أصيب أب ونجله في حادث مروري، اليوم الجمعة، بمنطقة البجوات الأثرية شمال شرق مدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

 

تلقى اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من قسم شرطة النجدة، يفيد بوصول شخصين مصابين في حادث مروري لمستشفى الخارجة العام.

 

وتبين إصابة رمضان عبد المعين عبده، 39 سنة، ونجله محمد 12 سنة، في تصادم تروسيكل مع سيارة ملاكي في منطقة البجوات الأثرية بمدينة الخارجة.

 

جرى نقل المصابين، لمستشفى الخارجة العام، لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

 

 


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