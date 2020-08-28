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إشهار 7 مراكز شباب وأندية للهجن بمحافظة الوادى الجديد

الجمعة، 28 أغسطس 2020 11:26 ص
إشهار 7 مراكز شباب وأندية للهجن بمحافظة الوادى الجديد هجن -ارشيفية
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

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أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الجمعة، عن إشهار 7 مراكز شباب وأندية للهجن فى المحافظة، وأكد بهاء الدين أحمد شوقى، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادى الجديد، إشهار 5 مراكز شباب هى (قسطل والعوينى – عين عيش – الصحوة – المعسكر – حى السلام) و2 نادى لرياضة الهجن، الأول بقرية العروبة التابعة لقرى غرب الموهوب بمركز الداخلة والثانى بمدينة موط بمركز الداخلة.

 

وأضاف بهاء، أن المديرية تواصل مشروع تطوير نادى الهجن بقرية بغداد بمركز باريس من خلال إقامة مدرجات للجماهير، فى ظل تميز المحافظة فى رياضة الهجن والاشتراك فى عدة مسابقات عربية حقت خلالها فرق المحافظة مراكز متقدمة.

 

 


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