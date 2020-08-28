اليوم السابع
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إسعاف شخصين بعد تعرضهما للإصابة بلدغ عقرب فى الداخلة بالوادى الجديد

الجمعة، 28 أغسطس 2020 01:49 م
إسعاف شخصين بعد تعرضهما للإصابة بلدغ عقرب فى الداخلة بالوادى الجديد اسعاف-ارشيفية
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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أصيب طفل وشاب، اليوم الجمعة، بلدغ عقرب، بمركز الداخلة فى محافظة الوادى الجديد، حيث تلقى اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادى الجديد، بلاغًا من قسم شرطة النجدة، يفيد بوصول شخصين مصابين بلدغات عقرب سامة لمستشفى الداخلة العام.

 

وتبين إصابة كل من محمد ياسر محمد، مقيم بمدينة موط، وسعد عبد المنعم عمران، 16 سنة مقيم قرية الراشدة، بمركز الداخلة بلدغات عقرب سامة.

 

وجرى نقل المصابين لمستشفى الداخلة العام، وحالتهما الصحية متوسطة، وجرى وضعهما تحت الملاحظة الطبية وتقديم العناية الطبية لهما والأمصال الوقائية.


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