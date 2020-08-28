اليوم السابع
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إزالة 4 عقارات مخالفة ببولاق والعمرانية والطالبية وحى جنوب الجيزة.. صور

الجمعة، 28 أغسطس 2020 01:01 م
إزالة 4 عقارات مخالفة ببولاق والعمرانية والطالبية وحى جنوب الجيزة.. صور محافظة تزيل 4 عقارات مخالفة بالعمرانية والطالبية وجنوب
كتب سيد الخلفاوى

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أزالت محافظة الجيزة  4 أدوار من عقار مخالف آيل للسقوط يصل ارتفاعه إلى 13 طابقا بشارع حسن عطية راشد متفرع من شارع ترعة المجنونة بحوض الذوات بحى بولاق الدكرور.
 
وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الإزالة جاءت تنفيذا للقرار رقم 38 لسنة 2020 الصادر من لجنة المنشأت الآيلة للسقوط بضرورة تخفيف الأحمال وإزالة عدد من الطوابق من العقار المخالف من الدور التاسع وحتى الثانى عشر بعد الأرضي، وذلك لما يمثل العقار من خطورة على العقارات المحيطة به بوضعه الحالى وحفاظا على سلامة المواطنين .
 
وأكد راشد، أن المحافظة لن تتوانى عن حماية مواطنيها والحفاظ على سلامتهم وعدم السماح بوجود ما يهدد أمنهم وسكينتهم، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من إزالة 4 طوابق من العقار المخالف، وفقا للأساليب الهندسية التى تضمن عدم الإضرار بالعقارات المحيطة.
 
وفى نفس الإطار، أشار محافظ الجيزة، إلى أنه تم استكمال إزاله عقارين مخالفين غير متصالح بشأنهما بمنطقة سيدى عمار بحى العمرانية وذلك استكمالا لمجهودات مواجهة مخالفات البناء وإزالتها، كما تم استكمال إزالة عقار مخالف بشارع الأنوار بمنطقة المريوطية بحى الطالبية، إضافة لتنفيذ إزالة كلية لعقار مخالف مكون من 5 أدوار وأرضى بشارع ترعة الزمر بالمنيب بحى جنوب الجيزة.
 
وتابع أنه تم إزالة تعديات على مساحة 1800 م بمنطقة الشيخ عمان بمدينة الحوامدية، بالإضافة إلى إزالة 5 حالات تعديات على أراضي أملاك الدولة بمنطقة غمازة الصغرى بمركز ومدينة الصف، وإزالة حالتى بناء مخالف تعديات على أراضي زراعية بقرية وردان بمركز منشأة القناطر. 
 
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ازالة عقارات مخالفة بالجيزة

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