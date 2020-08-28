إزالة 3697 مخالفة وتعدٍ على الأراضى لزراعية وأملاك الدولة بالغربية.. إنفوجراف

الغربية _ مصطفى عادل

صرح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، في بيان له، أن حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي أسفرت عن إزالة 3697 تعديًا منذ بدء التنفيذ في 16 مارس وحتى 27/ 8 / 2020 .

وأشار محافظ الغربية، إلى أنه تم إزالة 896 مخالفه تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 46 فدانا و 20 قيراطا و 7 أسهم، وإزالة 790 مخالفة بناء بمساحة 97ألف و 457 مِتْرًا، بالإضافة إلى إزالة 2011 تعديًا على أراضي أملاك الدولة بمساحة 339 ألف و 478 متر مربع.

وأكد الدكتور طارق رحمي أنه لا تهاون مع أية مخالفات وسوف يتم إزالتها فورا وتطبيق القانون بكل حزم، وأكد المحافظ على استمرار تنفيذ حملات الإزالة بمختلف المراكز والمدن على مستوى المحافظة للقضاء علي تعديات أو مخالفات البناء واتخاذ الإجراء القانونية ضد المخالفين.