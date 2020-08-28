اليوم السابع
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أوقاف السويس: وصول 2 طن لحوم "دفعة خامسة" لتوزيعها على الأشد احتياجا.. صور

الجمعة، 28 أغسطس 2020 05:58 م
أوقاف السويس: وصول 2 طن لحوم "دفعة خامسة" لتوزيعها على الأشد احتياجا.. صور وصول 2 طن لحوم
السويس – السيد فلاح

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أعلن الشيخ ماجد راضى فرج، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، وصول الدفعة الخامسة من لحوم صكوك الأضاحى وقدرها 2 طن لحوم لمديرية أوقاف السويس بحضور الشيخ محمد عبدالمعبود، من التفتيش العام بوزارة الأوقاف لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية خصصها الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

وقال وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، أن ذلك من باب المشاركة الاجتماعية تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ومشاركة منة لأهالى السويس .

 وتابع وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، أنه تم تشكل لجنة رفيعة المستوى برئاسته وعضوية مجموعة من قيادات مديرية أوقاف السويس لتوزيع لحوم صكوك الأضاحى على الأسر الأولى بالرعاية فى جميع أحياء المحافظة بالتنسيق مع محافظ السويس والسكرتير العام للمحافظة ومراعاة المناطق الأشد احتياجًا والنائية فى جميع أحياء المحافظة .

وشدد الشيخ ماجد راضي، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، فى تعليماته للجنة المشكلة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والشخصية لمواجهة فيروس كورونا سائلا الله أن يرفع البلاء والوباء عن البلاد والعباد.

 

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