أوقاف الدقهلية: تشديد الإجراءات الاحترازية بجميع المساجد فى صلاة الجمعة

فريق المحافظات _ الدقهلية

صرح الشيخ طه زيادة، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، بأنه تم التنبية على جميع المساجد بمحافظة الدقهلية، بالالتزام بالاجراءات الاحترازية المتبعة، والتباعد الاجتماعي قبل وأثناء وبعد الانتهاء من أداء صلاة الجمعة اليوم، وضرورة الالتزام بتعليمات الوزارة وتطبيقه، حرصا على سلامة المصلين.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف، فى تصريحات لــ " اليوم السابع"، بأنه سوف يؤدي صلاة الجمعة غدا بمسجد النصر بمدينة المنصورة ويلقي خطبة الجمعة منه ، واوضح ان الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، سوف يؤدي صلاة الجمعة أيضا بالمسجد بعد عودته مرة أخري بعد توقف دام خمسة أشهر.

يذكر بأنه كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الشيخ طه زيادة، وكيل وزارة الاوقاف بالدقهلية، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى والوحدات المحلية بنطاق المحافظة لتنفيذ الخطة المشار اليها بمراكز ومدن واحياء وقرى المحافظة..

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة الاوقاف استمرار أعمال حملات التطهير والتعقيم بالمساجد على مستوى المحافظة بمساهمات متميزة من المجتمع المدنى مؤكدا على حرص الاوقاف والمحافظة على تنفيذ وتطبيق كافه الاجراءات الاحترازية و اجراءات التباعد الاجتماعى خلال أداء الشعائر حفاظا على سلامة وحياة الجميع، واكد بان هناك متابعه مستمرة لاعمال التطهير والتعقيم بالمساجد من خلال اللجان المختصه بمديرية الاوقاف بالدقهلية