أوقاف الإسكندرية تتسلم 4 أطنان من لحوم الأضاحى

الإسكندرية أسماء على بدر

تسلمت مديرية الأوقاف بالإسكندرية، اليوم الجمعة، 4 أطنان من لحوم الأضاحى لتوزيعها بأنحاء المحافظة، لتكون هذه هى الدفعة الخامسة التى تصل إلى المحافظة، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وفى إطار مشروع صكوك الأضاحي.

و أشاد الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف في الإسكندرية، بتفاعل الشعب السكندرى مع المشروع، فقد بلغ إجمالى مبيعات الصكوك هذا العام أكثر من 11 مليون جنيه.

وكان قد تسلمت مديرية أوقاف الإسكندرية بقيادة فضيلة الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالأسكندرية، ود عبد الرحمن نصار وكيل المديرية والشيخ هاشم الفقى مدير الدعوة وفضيلة الشيخ وسام كاسب مدير المتابعة، الدفعة الرابعة من لحوم الأضاحى وتم تسليمها للإدارات الفرعية لمباشرة توزيعها فى أنحاء المحافظة.