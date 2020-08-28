أمريكا اللاتينية تتحول لـ"قارة عجوز".. دراسة تكشف تراجع المواليد مقابل الشيوخ

كتبت فاطمة شوقى

على خطى أوروبا، أمريكا اللاتينية تتقدم فى العمر سريعا، مع زيادة متوسط العمر المتوقع وعدد ولادات أقل من الأطفال، وتوقعات بانخفاض عدد السكان، فقد ولت الأيام التى كانت توصف فيها أمريكا اللاتينية بأنها شابة، يمر سكانها بعملية شيخوخة لا يمكن إصلاحها .

وقال رئيس جمعية سكان أمريكا اللاتينية ALAP ، واستاذ فى جامعة أوروجواى، إجناثيون باردو" إن "فى سياق شيخوخة سكان العالم، فإن المنطقة لا يزال لديها هيكل "فتى" وهى قارة أفريقيا، إلا أن فى أمريكا اللاتينية من الواضح أن الشيخوخة لا رجوع فيها".

فى حين أن متوسط عمر السكان فى المنطقة فى عام 1950 كان متوسط العمر 19 عاما، وقد بلغ 31 عاما فى عام 2020 ، وبحلول عام 2050 سيصل المتوسط الى 40.8 عاما ، وفى عام 2100 سيصل 49.6 عاما، وفقا للمرصد الديمجرافى للجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى ECLAC.

ويرى الخبير أن "هناك عاملان محددان: إطالة متوسط ​​العمر المتوقع وانخفاض الخصوبة. بكلمات بسيطة ، يعيش الناس لفترة أطول وينجبون عددًا أقل من الأطفال.

وأضاف أن الظروف المعيشية والخدمات الصحية أيضا تعتبر من العوامل المؤثرة ، يتوقع أن يعيش الأمريكيون اللاتينيون فى المتوسط 80 عاما فى 2050 ، ويمكن أن يصلوا الى 86 عاما فى 2100.

مع هذا العمر المتوقع ، تتجاوز أمريكا اللاتينية المتوسط ​​العالمي الحالي (72.6 سنة) وتحتل المرتبة الثانية بعد أوروبا (78.6 سنة) ، بينما آسيا 73.6 وأفريقيا بـ 63 ، اثنان.

وقال الخبير رافائيل لوزانو ، مدير أنظمة الصحة من معهد القياسات الصحية والتقييم IHME ، لموقع دويتشيه فيله على نسخته الإسبانية إن "أمريكا اللاتينية ، مثل العالم ، تظهر انخفاضا فى الخصوبة ويفسر بشكل أساسى من خلال زيادة مستوى التعليم لدى النساء وزيادة الوصول الى وسئل منع الحمل الحديثة، مضيفا أن انخفاض المواليد يجعل امريكا اللاتينية أكثر شيخوخة.

ووفقًا للجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ، في حين كان معدل الخصوبة في الفترة 1955-1960 ، 5.85 %- أي أنجبت كل امرأة في المتوسط ​​ستة أطفال تقريبًا - انخفض إلى 2.04 في فترة الخمس سنوات 2015-2020. يشير الإسقاط إلى أنه اعتبارًا من عام 2040 ، سيولد 1.7 طفل لكل امرأة.



امريكا اللاتينية والشيخوخة

وقد تسببت هذه الظواهر في حدوث تغيير جذري في التركيبة السكانية ، وهو ما يتضح عند مقارنة النسبة المئوية للأطفال حتى سن 15 سنة مقابل شريحة من هم فوق 65 سنة. قبل سبعين سنة ، كان القاصرون أكثر بعشر مرات من عدد الأطفال، وكبار السن. لكن النسبة آخذة في التغير وبحلول نهاية هذا القرن ، سيكون كبار السن في طريقهم إلى ثلاثة أضعاف تلك الخاصة بالأطفال.

يحذر لوزانو من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية ، لأن من هم دون 15 عامًا وأكثر من 65 عامًا يعتمدون على ما يعمله الآخرون. ويشير إلى أنه "إذا أصبح المجتمع غير متوازن ، فإنه يبدأ في مواجهة مشاكل تتعلق بكيفية التعامل". بعض البلدان تحل الحاجة إلى العمالة مع الهجرة ، والتي لها آثار إنتاجية وخصوبة ، لأن الأسر المهاجرة عادة ما يكون لديها عدد أكبر من الأطفال.

ويتفق الخبراء على أن السياسات المؤيدة للإنجاب غير موصى بها ، لأنها قد تعيق التقدم في حقوق المرأة. يسلط باردو الضوء على "الظواهر التي نراها ، الأشخاص الذين يعيشون لفترة أطول ولديهم عدد أقل من الأطفال ، أخبار جيدة. إنها انعكاس لتطور البلدان وإمكانية وصول المرأة إلى التعليم وسوق العمل".

سيشكل انخفاض الخصوبة والزيادة في القطاع غير النشط تحديًا اجتماعيًا واقتصاديًا يجب على الحكومات مراعاته لتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية والصحة ورعاية المسنين والمعاشات التقاعدية.

ويقول تقرير اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لعام 2019: "إن انخفاض النمو السكاني ، الناتج بشكل رئيسي عن انخفاض الخصوبة ، سيؤدي بالمنطقة إلى الوصول إلى الحد الأقصى لعدد السكان في عام 2058 ، بإجمالي 767.5 مليون شخص". والتي تقدر أنه ، على المستوى العالمي ، من غير المتوقع حدوث نمو سلبي في الثمانين سنة القادمة ، على عكس أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ، حيث من المتوقع حدوث انخفاض في عدد السكان اعتبارًا من عام 2059، وفقا لدراسة حديثة لمعهد IHME.



امريكا اللاتينية

وأكدت الدراسة "ستستمر بعض البلدان فى النمو حتى عام 2100 ، لكن البعض الآخر توقف بالفعل، وفى أمريكا اللاتينة ستتوقف دولتان فقط عن النمو بحلول 2100، وهما بنما وبوليفيا، ولكن البقية ستتوقف عن الزيادة وسيصبح النمو بطئ".

وشدد لوزانو على أن "كوبا وصلت بالفعل إلى ذروتها وهي في طريقها للانخفاض وسوف تفعل ذلك السلفادور في أقل من 10 سنوات". ومن بين العوامل التي تؤثر ليس فقط معدل المواليد المنخفض في حالة كوبا ، الدولة ذات المستوى التعليمي العالي، والوصول إلى الخدمات الصحية هناك أيضا "عنصر الهجرة.. كل من كوبا والسلفادور بلدان مرسلة".

واضاف لوزانو "اعتبارًا من اليوم ، هناك سبع دول أقل من معدل الاستبدال: كوبا ، وتشيلي ، وكوستاريكا ، وأوروجواي ، والسلفادور ، والبرازيل ، وكولومبيا. وقريبًا ، ستتبع بلدان أخرى. وتلك التي ستكون أبطأ هي بيرو وبوليفيا. إنهم سيفعلون ذلك حتى بعد عام 2050 فهناك عدم تجانس كبير جدًا في المنطقة .

على الرغم من أن أمريكا اللاتينية تتبع اتجاه الشيخوخة الأوروبية ، فإن البانوراما متنوعة عند المقارنة بين البلدان: بينما يبلغ متوسط ​​العمر المتوقع في كوستاريكا 80 عامًا ، في هايتي هو 64 عامًا.

ويلاحظ نفس الشيء عند تحليل كل بلد، "في كثير من البلدان ، يكون معدل الخصوبة أقل من طفلين لكل امرأة، على غرار البلدان في أوروبا ، ومع ذلك هناك بعض الاختلافات. أهمها أن الأنماط الديمجرافية تعكس أهم سمة لمنطقة أمريكا اللاتينية "إنه عدم المساواة الاجتماعية".

وأضاف "هنا تباين الخصوبة حسب الطبقة الاجتماعية أكبر بكثير مما هو عليه في أوروبا ، سواء في عدد الأطفال أو في التقويم،و يوضح عالم الاجتماع في أوروجواي أن الطبقات الأكثر حرمانًا لديها عدد أكبر من الأطفال وفي وقت مبكر.

ما مدى تأثير فيروس كورونا؟

وأضاف الخبير أن وباء كورونا له تأثير لا مفر منه على الديموجرافيا، من المتوقع أن يكون لها آثار بطريقتين: زيادة حالات الحمل بسبب الحجر الصحي ، وصعوبة الوصول إلى الخدمات الصحية ووسائل منع الحمل ، وفي الاتجاه المعاكس ، يمكن أن يؤدي عدم اليقين في الجانب الاقتصادي والعمالي إلى تقليل خصوبة.

إلى جانب التكهنات ، ستكون جوانب مثل الوفيات المفرطة والموت الأكبر لكبار السن ، فضلاً عن التأثيرات على الخصوبة ، موضوعًا للبحث ، على الرغم من أن الحجم حتى الآن لا يمكن مقارنته بالحروب الكبرى أو الأوبئة في القرن العشرين ، والتي تضمنت تغييرات ديموجرافية، وفقا للخبير.