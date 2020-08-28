أعراض ما بعد كورونا.. كيفية علاج ضيق التنفس وفقدان الشم بالتمارين.. فيديو

كتبت إيناس البنا

يتعرض العديد من الناجين من فيروس كورونا إلى ما يعرف باسم أعراض ما بعد كورونا، والتى تستمر فيها بعض الأعراض معهم لعدة أشهر بعد التعافى، وأشهرها على الإطلاق، فقدان الشم والتذوق وضيق التنفس.وفى هذا الإطار أوضح الدكتور وليد شوقى الباحث فى كلية الطب جامعة نيويورك، أن الكثير من المرضى يعانون من فقدان الشم لأشهر بعد الإصابة، مضيفا أنه يمكن استرجاع حاسة الشم من خلال أداء تمارين بسيطة .

وأشار الدكتور وليد شوقى فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع"، إلى ضرورة ممارسة تمارين فى المنزل لاسترجاع حاسة الشم، من خلال إحضار 3 روائح مختلفة مثل الليمون وعطر وقرنفل، ويتم شم تلك الروائح لمدة 20 ثانية ويكرر 3 مرات على مدار اليوم.



الدكتور وليد شوقى

وأضاف، أنه يتم تناول أيضا أوميجا 3 1000 ملى جرام فى اليوم، بالإضافة إلى بخاخ فيتامين A فى الأنف وليس أقراص للفيتامين.

وعن ضيق التنفس، أوضح الطبيب أن استرجاع ضيق التنفس يمكن علاجه من خلال عدة تمارين للتنفس فى المنزل، ولكن هناك تحذيرات يجب الحرص قبل ممارسة تمارين التنفس والتى تشمل :

الحمى وارتفاع درجة الحرارة.

عدم انتظام ضربات القلب

ورم القدمين

صعوبة فى التنفس أثناء الراحة.

ويجب أيضا إيقاف التمارين فى هذه الحالات:

الشعور بالدوخة وقت ممارسة التمارين.

صعوبة فى التنفس أثناء ممارسة التمارين

ألم فى الصدر

الشعور ببرودة فى الجلد

ضربات قل غير منتظمة

التعب الشديد.