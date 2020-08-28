أسقف هولندا يسلم البابا تواضروس تقريرًا يتضمن الحاجة لكهنة جدد بالإيبارشية

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم الجمعة، الأنبا أرساني أسقف إيبارشية هولندا.



وعرض الأنبا إرساني خلال اللقاء، تقريرًا حول الخدمة في الإيبارشية والمشروعات الكنسية الجديدة في أمستردام ولاهاي، والاحتياج إلى آباء كهنة لتغطية احتياج الخدمة بين كنائس الإيبارشية.

ومن جهته اطمأن قداسة البابا على سلامة الخدمة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، مشددًا على أهمية استمرار متابعة كافة الإجراءات الصحية الواجبة

لمواجهة هذه الجائحة.

والسبت الماضى، احتفلت إيبارشية هولندا، بعيد إعلان صعود جسد السيدة العذراء مريم، وذلك بإقامة صلاة العشية التي أقيمت بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بأمستردام، وصلى صلاة العشية نيافة الأنبا أرساني أسقف الإيبارشية، وشهدت العشية مشاركة شعبية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المقررة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفي نهاية الصلوات أجريت دورة السيدة العذراء مصحوبة بمجموعة من الألحان والمدائح المناسبة.