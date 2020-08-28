اليوم السابع
Ads
الجمعة، 28 أغسطس 2020 02:11 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار النفط تسجل 45.14 دولار لعقود برنت و43.05 دولار للخام الأمريكى

الجمعة، 28 أغسطس 2020 02:04 م
أسعار النفط تسجل 45.14 دولار لعقود برنت و43.05 دولار للخام الأمريكى حفار نفط
كتبت - مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سجلت أسعار النفط اليوم، 45.14 دولار للبرميل، وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت تسليم أكتوبر، مرتفعة بمقدار5 سنتات، كما سجلت عقود خام القياس العالمي برنت تسليم شهر نوفمبر 45.67 دولار للبرميل مرتفعة بمقدار 7 سنتات، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 43.05 دولار للبرميل.
 
وكانت العاصفة لورا قد ضربت ولاية لويزيانا أمس برياح سرعتها 240 كيلومترا في الساعة، ملحقة الأضرار بالمباني وقاطعة الكهرباء عن أكثر من 400 ألف شخص في لويزيانا وتكساس.
 
كان منتجو النفط أوقفوا يوم الثلاثاء 1.56 مليون برميل يوميا من إنتاج الخام، أي بنسبة 84% من إنتاج خليج المكسيك، وأخلوا 310 منشآت بحرية وفقا لرويترز.

النفط

أسعار النفط

النفط اليوم

سعر النفط اليوم

حقل نفط

اسعار النفط الامريكى

اسعار النفط اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة