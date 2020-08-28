أسعار النفط تسجل 45.14 دولار لعقود برنت و43.05 دولار للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم، 45.14 دولار للبرميل، وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت تسليم أكتوبر، مرتفعة بمقدار5 سنتات، كما سجلت عقود خام القياس العالمي برنت تسليم شهر نوفمبر 45.67 دولار للبرميل مرتفعة بمقدار 7 سنتات، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 43.05 دولار للبرميل.

وكانت العاصفة لورا قد ضربت ولاية لويزيانا أمس برياح سرعتها 240 كيلومترا في الساعة، ملحقة الأضرار بالمباني وقاطعة الكهرباء عن أكثر من 400 ألف شخص في لويزيانا وتكساس.

كان منتجو النفط أوقفوا يوم الثلاثاء 1.56 مليون برميل يوميا من إنتاج الخام، أي بنسبة 84% من إنتاج خليج المكسيك، وأخلوا 310 منشآت بحرية وفقا لرويترز.