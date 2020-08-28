أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 28-8-2020

كتبت ريهام الباشا

ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الجمعة 28-8-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 236.20 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24



بنحو 236.20 ريال بما يعادل 62.97 $

سعر الذهب عيار 22



بنحو 216.52 ريال بما يعادل 57.73 $

سعر الذهب عيار 21



بنحو 206.68 ريال بما يعادل 55.10 $

سعر الذهب عيار 18



بنحو 177.16 ريال بما يعادل 47.23 $

سعر الذهب عيار 14



بنحو 137.79 ريال بما يعادل 36.74 $

سعر الذهب عيار 12



بنحو 118.10 ريال بما يعادل 31.49 $

سعر أوقية الذهب



بنحو 7,346 ريال بما يعادل 1,959 $

سعر جنيه الذهب



بنحو 1,653 ريال بما يعادل 440.83 $

سعر كيلو الذهب



بنحو 236,205 ريال بما يعادل 62,974 $

ارتفع الذهب نحو 1% اليوم الجمعة، إذ تراجع الدولار فيما تمسك المستثمرون بإشارات لسياسة تميل إلى التيسير النقدي صادرة عن جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.9 % إلى 1946.55 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن تراجع 1.3% أمس الخميس، وربح الذهب نحو 0.4% منذ بداية الأسبوع بعد خسائر تكبدها على مدى أسبوعين متتاليين. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1% إلى 1954.10 دولار.