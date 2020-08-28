اليوم السابع
Ads
الجمعة، 28 أغسطس 2020 02:15 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 28-8-2020

الجمعة، 28 أغسطس 2020 12:33 م
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 28-8-2020 ذهب
كتبت ريهام الباشا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الجمعة 28-8-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 236.20 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

 

سعر الذهب عيار 24
 

بنحو  236.20 ريال  بما يعادل  62.97 $

 

سعر الذهب عيار 22  
 

بنحو  216.52 ريال  بما يعادل  57.73 $

 

سعر الذهب عيار 21   
 

بنحو 206.68 ريال  بما يعادل  55.10 $

 

سعر الذهب عيار 18   
 

بنحو  177.16 ريال  بما يعادل  47.23 $

 

سعر الذهب عيار 14   
 

بنحو  137.79 ريال  بما يعادل  36.74 $

 

سعر الذهب عيار 12  
 

بنحو  118.10 ريال   بما يعادل  31.49 $

 

سعر أوقية الذهب
 

بنحو  7,346  ريال   بما يعادل  1,959 $

 

سعر جنيه الذهب  
 

بنحو 1,653 ريال   بما يعادل   440.83 $

 

سعر كيلو الذهب
 

بنحو 236,205 ريال  بما يعادل 62,974 $

 

ارتفع الذهب نحو 1% اليوم الجمعة، إذ تراجع الدولار فيما تمسك المستثمرون بإشارات لسياسة تميل إلى التيسير النقدي صادرة عن جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

 

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.9 % إلى 1946.55 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن تراجع 1.3% أمس الخميس، وربح الذهب نحو 0.4% منذ بداية الأسبوع بعد خسائر تكبدها على مدى أسبوعين متتاليين. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1% إلى 1954.10 دولار.


الذهب

اسعار الذهب

السعودية

سعر الذهب اليوم

اليوم السابع بلس

عيار 18

أسعار الذهب فى السعودية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة