أسعار الذهب ترتفع للمرة الثانية 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 858 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

قال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة المعادن الثمينة في الغرفة التجارية، إن أسعار الذهب سجلت ارتفاعا بقيمة 5 جنيهات في سوق الصاغة بمصر، إذ ارتفع جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم الجمعة مسجلا 858 جنيها للجرام.



أسعار الذهب عقب ارتفاعها..

عيار 18 : 735.40 جنيه

عيار 21: 858 جنيها

عيار 24 : 980.55 جنيه

الجنيه الذهب : 6864 جنيها

السعر العالمي : 1958 دولار

ويأتي هذا الارتفاع عقب ارتفاع الأسعار بقيمة 7 جنيهات صباحا، ليصبح إجمالي ارتفاع سعر الذهب في مصر 12 جنيها للجرام.

وكانت التوقعات تشير إلي ارتفاع أسعار الذهب اليوم بسوق الصاغة في مصر، وذلك على خلفية استمرار ارتفاع سعر أوقية الذهب عالمياً والتي تخطت حاجز 1950 دولارا عقب هبوط أمس ثم ارتفاع بالتعاملات المسائية، لتشهد تذبذب ملحوظ طوال تعاملات أمس الخميس.

وارتفع الذهب نحو 1% يوم الجمعة، إذ تراجع الدولار فيما تمسك المستثمرون بإشارات لسياسة تميل إلى التيسير النقدي صادرة عن جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 1946.55 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0650 بتوقيت جرينتش بعد أن تراجع 1.3 بالمئة يوم الخميس. وربح الذهب نحو 0.4 بالمئة منذ بداية الأسبوع بعد خسائر تكبدها على مدى أسبوعين متتاليين. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1 بالمئة إلى 1954.10 دولار.

وتقلبت الأسعار بين ارتفاع بنسبة واحد بالمئة وانخفاض بنسبة اثنين بالمئة يوم الخميس قبل كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي وبعدها.

ويستفيد الذهب عادة من أسعار الفائدة المنخفضة، إذ أنها تقلص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا وتضغط على الدولار.

وتراجع مؤشر الدولار 0.4 بالمئة مقابل منافسيه ويتجه صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي في شهر، مما يقلص تكلفة الذهب للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

وألقى ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بشكوك على تعافي الاقتصاد سريعا وحفز البنوك المركزية على خفض أسعار الفائدة وتيسير السياسة النقدية، مما ساعد الذهب على الارتفاع بنحو 28 بالمئة منذ بداية العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 1.3 بالمئة إلى 27.40 دولار للأوقية وتتجه صوب الارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 2.3 بالمئة.

وصعد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 932.58 دولار بينما ارتفع البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 2184.21 دولار.