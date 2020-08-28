اليوم السابع
Ads
الجمعة، 28 أغسطس 2020 02:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أستاذ اقتصاد بجامعة عين شمس تشيد بقرار فرض رسوم على الطلاب الراسبين بالجامعة

الجمعة، 28 أغسطس 2020 01:00 ص
أستاذ اقتصاد بجامعة عين شمس تشيد بقرار فرض رسوم على الطلاب الراسبين بالجامعة الدكتورة يمن الحماقى
كتب أحمد حمادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت الدكتورة يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أن قرار فرض رسوم على الطلاب الراسبين بالامتحانات الجامعية يخدم العملية التعليمية في مصر، مشيرة الى أن البعض كان يستغل التعليم الجامعى ويستمر بالجامعة لأكثر من 10 سنوات وهو ما يعنى حجزهم لأماكن طلاب آخرين لهم الأحقية والأولوية، قائلة: "كان في طلبة بتقعد 10 سنين في السنة الأخيرة على مادة ومادتين".

وأضافت الحماقى في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه لا يوجد تعليم عالٍ مجانى في أي دولة، مشيرة الى أن هذا القرار سيجعل الطلاب اكثر التزامًا وانضباطًا في مرحلة الجامعة بل ستكون الفائدة من هذا الانضباط على المجتمع بأكمله".

وأشارت الحماقى إلى أنه يوجد أنظمة مختلفة لمن كان لديه ظروف استثنائية أدت إلى عدم قدرته على دخول الامتحان وبالتالي سيكون غير القادر على السداد له فرصة أخرى، مؤكدة تأييدها الكامل لهذا القرار نظرًا لأن المزايا منه متعددة وتصب في مصلحة المواطن.

واقترحت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس بضرورة أن يكون هناك أنظمة بنكية توفر قروض لطلبة الراسبين وغير القادرين على سداد هذه المبالغ بشكل فورى بما يمنحهم الفرصة لإعادة الامتحان مرة وعلى أن يكون برامج السداد بشكل متنوع ومنها أن يتم تحصيلها عقب توظيفها أو سدادها على أقساط ميسرة وفقًا لما يخدم المصلحة التعليمية.

وقالت الحماقى بضرورة إن يكون هناك عمل سياسي من الأحزاب من أجل أن يتم توعية المجتمع بشكل دورى على القرارات التي تتاخذها الحكومة خاصة التي يعتبرها البعض أنها تستنفذ قدرتها المادية.

 

 

 


الرسوب الجامعى

رسوم الرسوب

التعليم الجامعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

خالد عبد الغفار: التعليم مجانى لكن الرسوب "غير مجانى".. والقانون تأخر كثيرا

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 11:28 م

وزير التعليم العالى يكشف تحمل الطالب 15% من فاتورة التعليم حال رسوبه

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 09:59 م

23 سبتمبر.. الحكم فى 12 طعنا لإلغاء رسوب طلاب ثانوية عامة فى كفر الشيخ

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 03:21 م

الحكم فى طعون إلغاء رسوب طلاب ثانوية كفر الشيخ بقضية الغش الجماعى 26 أغسطس

الأربعاء، 19 أغسطس 2020 04:39 م

"التعليم " تنفى رسوب 80 ألف طالب فى مادة الفيزياء

الإثنين، 13 يوليه 2020 05:39 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة