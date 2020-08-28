اليوم السابع
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أذان الجمعة بصيغته الأساسية بمسجد عمر بن عبد العزيز فى بنى سويف

الجمعة، 28 أغسطس 2020 03:44 م
أذان الجمعة بصيغته الأساسية بمسجد عمر بن عبد العزيز فى بنى سويف مسجد عمر بن عبد العزيز فى بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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ينشر اليوم السابع أذان صلاة الجمعة بصيغته الأساسية عقب عودة الصلاة داخل مسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بنى سويف.

وقام العاملون بمسجد عمر بن عبدالعزيز بمدينة بنى سويف بتوزيع كمامات ومصليات وتعقيم المصليين قبيل دخول المسجد لأداء أول صلاة جمعة بعد عودة صلاة الجمعة فى مصر.

وسادت حالة من الفرح الشديد من المصليين لحظة دخول مسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بنى سويف لأداء أول صلاة جمعة بعد عودة صلاة الجمعة بالمساجد.

وقامت إدارة مسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بنى سويف برئاسة المستشار أحمد عبدالجواد رئيس مجلس إدارة المسجد والشيخ أحمد عبدالعال إمام وخطيب المسجد بالإشراف على عملية التعقيم وتنظيم جلوس المصلين.

وكان أعلن الشيخ محمد محمود ابو حطب وكيل وزارة الأوقاف فى بنى سويف جاهزية بـ2475 مسجد لأداء صلاة الجمعة اليوم، من خلال الأئمة وخطباء المساجد المعتمدين لدى الوزارة، وسط إجراءات احترازية وقائية ضد فيروس كورونا.

وقال الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة بنى سويف إن مديرية الأوقاف أنهت استعداداتها لإعادة إقامة صلاة الجمعة منذ إعادة فتح الصلوات اليومية.

وأضاف الدكتور محمد أبو حطب لـ"اليوم السابع" أنه تم وضع علامات على السجاد داخل المساجد لإرشاد المصلين بأماكن جلوسهم، مشيرا إلى أنه لن يسمح بالدخول سوى بارتداء الكمامات.


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