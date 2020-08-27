8 سنوات سجن لمواطن من أصل مغربى وضع قنبلة مزيفة أمام مطعم يهودى فى هولندا

ويتعلق الأمر بـ "حسن. ن" 46 عاما، الذي أثبتت التحريات أنه من يقف وراء وضع العلبة التي تحمل اسم ماركة عالمية للبيرة، أمام باب المطعم، وهي العلبة التي تم ربطها بالجاني عبر اختبار للحمض النووي (ADN).

وسبق لنفس المتهم أن اعتقل بسبب تهجمه على أحد مستخدمي شركة السكك الحديدية في أمستردام، بسبب ديانته اليهودية.

واعتبر هيرمان لونستاين، محامي أرباب المطعم اليهودي الحكم الذي أصدرته المحكمة الجنائية في أمستردام مخفف، بحيث لا يحول دون تكرار مثل هذه الأفعال.