اليوم السابع
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8 سنوات سجن لمواطن من أصل مغربى وضع قنبلة مزيفة أمام مطعم يهودى فى هولندا

الخميس، 27 أغسطس 2020 03:43 م
8 سنوات سجن لمواطن من أصل مغربى وضع قنبلة مزيفة أمام مطعم يهودى فى هولندا الشرطة الهولندية
كتب أحمد علوى

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قضت المحكمة الجنائية في العاصمة الهولندية أمستردام، بالحبس النافذ لمدة 8 أشهر، في حق مواطن هولندي ينحدر من اصول مغربية، اتهم بوضع قنبلة مزيفة أمام مطعم يهودي، خلال شهر يناير 2020، وأفادت صحيفة تيلجراف، بأن الجاني مواطن هولندي من أصل مغربي، الذي له سوابق في الهجوم على يهود في هولندا، كان بث الرعب في نفوس القائمين على مطعم  HaCarmel ، بعدما وضع علبة كرتونية بها أسلاك كهربائية توحي بكونها قنبلة.

ويتعلق الأمر بـ "حسن. ن"  46 عاما، الذي أثبتت التحريات أنه من يقف وراء وضع العلبة التي تحمل اسم ماركة عالمية للبيرة، أمام باب المطعم، وهي العلبة التي تم ربطها بالجاني عبر اختبار للحمض النووي (ADN).

وسبق لنفس المتهم أن اعتقل بسبب تهجمه على أحد مستخدمي شركة السكك الحديدية في أمستردام، بسبب ديانته اليهودية.

واعتبر هيرمان لونستاين، محامي أرباب المطعم اليهودي الحكم الذي أصدرته المحكمة الجنائية في أمستردام مخفف، بحيث لا يحول دون تكرار مثل هذه الأفعال.

 

 


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