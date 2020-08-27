68 قرية ضمن المرحلة الثانية بمبادرة "حياة كريمة" فى سوهاج.. صور

سوهاج محمود مقبول

عقد الدكتور أحمد سامى القاضى، نائب محافظ سوهاج، اجتماعا مع وحدة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة، للوقوف على آخر مستجدات العمل وبحث استعدادات الوحدة لتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة والتى تشمل 68 قرية بعد إضافة 7 قرى جديدة ، ووجه نائب محافظ سوهاج الشكر لفريق عمل المبادرة على الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية لتحقيق الأهداف المرجوة لتوفير حياة كريمة للمواطنين الأكثر احتياجا، مشيرا إلى إشادة وزير التنمية المحلية والوحدة المركزية بالوزارة بتنفيذ المبادرة فى سوهاج واعتبارها من المحافظات الرائدة.

وقال "القاضي" إن الاجتماع يأتى فى إطار متابعة تنفيذ المبادرة وإعادة تشكيل وحدة حياة كريمة واختصاصات كل عضو للعمل على تحقيق أدوار فعالة، وبذل المزيد من الجهد لإنجاز المشروعات الخاصة بالمبادرة، وتحقيق الاستفادة القصوى منها لصالح أهالى وأبناء سوهاج .



نائب المحافظ واجتماع حياة كريمة



نائب المحافظ واجتماع حياة كريمة