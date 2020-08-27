3 مطالب لمستثمرى أسيوط على مائدة رئيس هيئة الاستثمار أبرزها ميناء سفاجا

كتب هانى الحوتى

قال على حمزة رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، إن الجمعية ستعرض عدداً من المشاكل والمقترحات على المستشار محمد عبد الوهاب رئيس هيئة الاستثمار، خلال زيارته المنطقة الصناعية بأسيوط المقررة اليوم الخميس، مضيفاً أن أبرز ما سيتم عرضه من مشاكل هى توصيل الغاز الطبيعى للمنطقة الصناعية بأسيوط وذلك حتى تتوافر كافة عوامل البنية التحتية بالمنطقة، مما يزيد من تنافسيتها ويجذب المزيد من الاستثمارات للمحافظة، وبالتالى تساهم فى خفض البطالة وزيادة الناتج القومي.

وأضاف "حمزة"، لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم طرح مطالب بسرعة الانتهاء من المنطقة الصناعية المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لطرحها لشباب المستثمرين لتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتى ستساهم فى إنتاج بديل لمكونات الإنتاج المستوردة للمصانع الكبرى، علاوة على تنفيذ استراتيجية الحكومة فى تخفيض الواردات عبر إنتاج منتجات محلية بديلة للمستوردة، وكذلك تشجيع تصدير الفائض للخارج للوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، وفقاً لما أعلنه الرئيس السيسي، مشيداً بمبادرة البنك المركزى بتوفير تمويل ميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يحل أزمة توفير التمويل لهذه الصناعات.

وأشار "حمزة"، إلى ضرورة تطوير طريق أسيوط البحر الأحمر، وفى الوقت نفسه تطوير ميناء سفاجا حتى يصبح منفذاً لتصدير منتجات المناطق الصناعية للخارج، كما يزيد من تنافسيتها ويشجع إقامة صناعات عديدة.

ويجرى المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، جولة بمحافظات الصعيد، وهى الزيارة التى تأتى فى إطار دعم الدولة المصرية لعجلة الاستثمار بهدف توفير المزيد من المشروعات التنموية بالصعيد.

وتفقد المستشار محمد عبد الوهاب، مبنى المنطقة الحرة بقفط، أمس الأربعاء، حيث بحث أوضاع العاملين والقائمين عليها، واستمع لاحتياجاتهم ومقترحاتهم للاضطلاع بمهامهم على النحو الذى يسهم فى تعزيز دور المنطقة الحرة فى جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة.

كما وجه بدعم المرافق واستكمال البنية التحتية للمنطقة الحرة تمهيدًا لجذب المزيد من المشروعات الاستثمارية الجديدة واستيعاب التوسعات.