3 شروط أساسية للترشح لرئاسة أمريكا و3 خطوات للفوز.. تعرف عليها

كتبت ريم عبد الحميد

ساعات قليلة ويعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قبوله ترشيح الحزب الجمهورى له فى انتخابات الرئاسة الأمريكية، ليبدأ بذلك السباق الرسمى لهذه الانتخابات، بعد أصبح بايدن مرشحًا رسميًا عن الحزب الديمقراطى بعد مؤتمر الحزب العام الأسبوع الماضى.

وبشكل عام، وبحسب ما يقول الموقع الرسمى لحكومة الولايات المتحدة، يتطلب الدستور الأمريكى 3 شروط أساسية ينبغى أن تتوافر فيمن يريد أن يترشح للرئاسة:

1- أن يكون مواطنا أمريكيا منذ مولده

2- ألا يقل عمره عن 35 عاما

3- أن يكون مقيما فى الولايات المتحدة لـ 14 عاما على الأقل ويعيش فيها بشكل دائما

لو توافرت هذه الشروط، هناك 3 خطوات ينبغى القيام بها للترشح:

1- خوض السباق التمهيدى. فالأشخاص الذين لديهم أفكار متشابهة، عادة ما ينتمون لنفس الحزب السياسى، والحزبان الرئيسيان فى الولايات المتحدة هما الجمهورى والديمقراطى. ويرغب العديد من الأشخاص فى أن يحصلوا على لقب رئيس فيقومون بحملة حول البلاد ويتنافسون للفوز بترشيح الحزب من خلال التجمعات والمؤتمرات الانتخابية التى تشهد نقاشا وتصويتا على من يعتقد الناخبون أنه أفضل مرشح للحزب. وفى السباق التمهيدى، يصوت أعضاء الحزب فى انتخابات بكل ولاية على المرشح الذين يريدون أن يمثلهم فى الانتخابات العامة.

2- المؤتمرات الوطنية والانتخابات العامة:

بعد السباقات التمهيدية والتجمعات، كل حزب يعقد مؤتمره الوطنى لاختيار المرشح الرئاسى، ويعلن كل مرشح اختياره لمن يترشح معه لمنصب نائب الرئيس.

ويقوم المرشحان الرئاسيان بالحملة عبر أنحاء أمريكا للفوز بدعم الشعب. وفى يوم الانتخاب، الثلاثاء الأول من نوفمبر، يدلى الناخبون فى كل الولايات بأصواتهم.

3- المجمع الانتخابى

عندما يدلى الناس بأصواتهم، فإنهم يصوتون لصالح مجموعة من المندوبين. وكل ولاية يمثلها عدد من المندوبين مساو لعدد ممثليها فى مجلسى النواب والشيوخ. ويبلغ إجمالى أعضاء المجمع الانتخابى 538. يدلى كل عضو فى المجمع بصوته بعد الانتخابات العامة، والمرشح الذى يحصل على 270 صوتا أو أكثر يصبح هو رئيس أمريكا.