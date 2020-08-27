29 رحلة دولية تغادر مطار القاهرة فى طريقها لعدة عواصم غربية وعربية

كتب أحمد مصطفى

غادر مطار القاهرة الدولى صباح اليوم الخميس 29 رحلة دولية فى طريقها إلى عدة عواصم مختلفةً وعلى متنهم 2980 راكبا.

وحسب مصادر مطلعة بالمطار فقد قام مسئولى مطار القاهرة وكافة الجهات المعنية بتطبيق أقصى درجات الإجراءات الإحتراذية تطبيقا لاشتراطات وتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية وتعليمات المنظمات العالمية للطيران.

وأوضحت المصادر أن رحلات السفر أقلعت إلى عدد من العواصم منها (تورنتو - نيويورك - باريس - ميلانو - روما - لندن - بروكسل - فيينا - فرانكفورت- أثينا - بيروت - جدة - دبى - الشارقة - الرياض - أديس أبابا - أبوظبى)

وأتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول ،وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي ، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.