10 صور ترصد دمار الإعصار لورا بولاية لويزيانا الأمريكية ومصرع 3 أشخاص

كتب محمد سعودي

تسبب الإعصار لورا في مصرع 3 أشخاص ولاية لويزيانا الأمريكية، إلى جانب انقطاع التيار الكهربائي عن 700 ألف منزل وشركة في ولايتي تكساس ولويزيانا حتى صباح الخميس، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل". وتوفى 3 أشخاص من بينهم فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا، عندما سقطت الأشجار على منازلهم وسط رياح شديدة (150 ميلًا في الساعة) وذلك بعدما وصل إعصار لورا إلى اليابسة في جنوب غرب لويزيانا باعتباره إعصارًا "خطيرًا للغاية" من الفئة الرابعة.



آثار الإعصار

ووصل الإعصار إلى الشاطئ بالقرب من بلدة كاميرون الصغيرة وأحدث فوضى عارمة في بحيرة تشارلز في الساعات الأولى من يوم الخميس، فيما انقطعت الكهرباء عن أكثر من 700 ألف منزل وشركة في ولايتي تكساس ولويزيانا، بينما قال مسؤولو لويزيانا في بيان إن جهود الإنقاذ لن تبدأ إلا بعد مرور الإعصار.



أشجار سقطت على سيارة

وجاء في البيان: "يرجى الإخلاء، وإذا اخترت البقاء ولم نتمكن من الوصول إليك، فاكتب اسمك وعنوانك ورقم الضمان الاجتماعي وأقرب أقربائك ووضعها في حقيبة بسحاب في جيبك".

واجتاح الإعصار لورا، اليوم الخميس، سواحل جنوب غرب ولاية لويزيانا الأمريكية كواحد من أشد العواصف التى تشهدها، وسط تحذير من خبراء الأرصاد من أنه قد يتسبب فى جدار مائى هائل يندفع إلى مسافة قد تصل إلى 65 كيلومترا داخل اليابسة.

وقال المركز الوطنى للأعاصير إن الإعصار وصل اليابسة قبيل الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت المحلى كعاصفة من الفئة الرابعة محملة برياح سرعتها 240 كيلومترا فى الساعة مجتاحا بلدة كاميرون الصغيرة فى لويزيانا.

وأضالف المركز فى نشرة صدرت فى وقت مبكر صباح الخميس "عين لورا ستستمر فى التحرك داخل اليابسة فى جنوب غرب لويزيانا خلال الساعات القادمة"، وتابع محذرا "احموا أنفسكم الآن".



الاعصار لورا

كانت مدينة بورت آرثر، التى تضم مصافى لتكرير النفط، فى نقطة تقع إلى الغرب مباشرة من مكان وصول الإعصار إلى اليابسة. وأصبحت المدينة التى يعيش فيها 54 ألف نسمة مدينة أشباح فى وقت متأخر أمس الأربعاء، إذ لم يكن يعمل بها سوى محطتى وقود ومتجر لبيع المشروبات الكحولية.

وقال ديفيد روث أحد خبراء الأرصاد "هذه واحدة من أقوى العواصف التى تضرب ذلك القطاع الساحلي. نخشى توغل موجة العاصفة فى منطقة كبيرة من اليابسة حيث أن معظمها منطقة مستنقعات بالأساس... وهناك القليل لإيقاف المياه".



الرياح تسقط أعمدة الإنارة



أمريكيون وسط الإعصار



جانب من اعصار لورا



خسائر مادية بسبب الاعصار



شاطئ في أمريكا



شرطي