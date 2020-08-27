10 أرقام مهمة عن أداء مجلس النواب فى دور الانعقاد الخامس

أعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، فض دور الانعقاد الخامس، على أن يعاود المجلس الانعقاد فى دور الانعقاد السادس شهر أكتوبر المقبل، وجاءت الجلسة الأخيرة قبل فض دور الانعقاد الخامس أول أمس الإثنين ونستعرض فيما يلى 10 أرقام مهمة عن دور الانعقاد الخامس:
- وافق مجلس النواب على 233 مشروع قانون مقدم من الحكومة خلال دور الانعقاد الخامس.
- وافق مجلس النواب على 10 مشروعات قوانين أخرى مقدمة من النواب خلال دور الانعقاد الخامس.
- إجمالى المواد التى تضمنتها مشروعات القوانين التى وافق عليها مجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس بلغ 2490 مادة.
- خلال دور الانعقاد الخامس تم عقد العديد من الاجتماعات بلغت نحو (1980) اجتماعًا، استغرقت (2903) ساعة.
- مجموع التقارير التي أعدتها اللجان النوعية بلغت نحو (1702) تقرير، نظر منها المجلس (1468) تقريرا.
- أجرت اللجان البرلمانية نحو 29 زيارة ميدانية خلال دور الانعقاد الخامس.
- مجلس النواب أقر 79 اتفاقية دولية علي مدار دور الانعقاد الخامس.
- اللجنة العامة للمجلس عقدت 4 اجتماعات خلال الدور الخامس نظرت خلالها قضايا مهمة.
- بلغ عدد طلبات المناقشة العامة التى ناقشها المجلس هذا الدور (92) طلب.
- نظر المجلس (743) اقتراحًا برغبة مقدمة من النواب فى شتى المجالات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة