10 أرقام مهمة عن أداء مجلس النواب فى دور الانعقاد الخامس

كتب أمين صالح

أعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، فض دور الانعقاد الخامس، على أن يعاود المجلس الانعقاد فى دور الانعقاد السادس شهر أكتوبر المقبل، وجاءت الجلسة الأخيرة قبل فض دور الانعقاد الخامس أول أمس الإثنين ونستعرض فيما يلى 10 أرقام مهمة عن دور الانعقاد الخامس: