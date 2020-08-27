يونيسف تلقى الضوء على معاناة 72% من أطفال المدارس غير القادرين على الوصول إلى التعلم عن بعد

كتبت - هند المغربي

قالت هنريتا فور رئيس منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) اليوم الخميس، إنه بالنسبة لما لا يقل عن 463 مليون طفل أغلقت مدارسهم بسبب كوفيد -19، "لم يكن هناك شيء اسمه التعلم عن بعد"، حيث أطلقت المنظمة تقريرًا جديدًا يحدد محدودية التعلم عن بعد وكشف التفاوتات العميقة في الوصول.

وأوضحت هنريتا فور "إن العدد الهائل من الأطفال الذين تعطل تعليمهم تمامًا لشهور متتالية يمثل حالة طوارئ تعليمية عالمية. وقالت هنريتا فور، المديرة التنفيذية لليونيسف، في بيان صحفي أعلن فيه عن النتائج: "يمكن الشعور بالتداعيات في الاقتصادات والمجتمعات لعقود قادمة".

وأضاف التقرير في ذروة عمليات الإغلاق على الصعيد الوطني والمحلي ، تأثر ما يقرب من 1.5 مليار تلميذ بإغلاق المدارس كما وجد التقرير - استنادًا إلى تحليل تمثيلي عالميًا حول توافر أدوات وأدوات التعلم عن بعد المنزلية للأطفال من مرحلة ما قبل الابتدائي إلى المرحلة الثانوية - أنه حتى عندما يكون لدى الأطفال المنصات اللازمة ، فقد لا يتمكنون من ذلك تعلم عن بعد بسبب العوامل المتنافسة في المنزل.

وقالت اليونيسف إن العوامل المتنافسة يمكن أن تشمل الضغط للقيام بالأعمال المنزلية ، والإجبار على العمل ، وبيئة التعلم السيئة ، ونقص الدعم في استخدام المناهج عبر الإنترنت أو البث.

استخدم التقرير بيانات من 100 دولة، والتي تضمنت الوصول إلى التلفزيون والراديو والإنترنت، وتوافر المناهج الدراسية المقدمة عبر هذه المنصات أثناء إغلاق المدارس.

سلط التقرير الضوء على التفاوتات الصارخة عبر المناطق وداخل البلدان. كان تلاميذ المدارس في أفريقيا جنوب الصحراء هم الأكثر تضرراً، حيث لم يتم الوصول إلى نصف الطلاب بالتعليم عن بعد.

كما أن تلاميذ المدارس من أفقر الأسر وأولئك الذين يعيشون فى المناطق الريفية معرضون بشكل كبير لخطر فقدان الفرصة أثناء الإغلاق.

وأكد التقرير انه على الصعيد العالمي، يعيش 72 % من أطفال المدارس غير القادرين على الوصول إلى التعلم عن بعد في أفقر الأسر في بلدانهم. في البلدان ذات الدخل المتوسط ​​الأعلى، يمثل تلاميذ المدارس من أفقر الأسر ما يصل إلى 86 في المائة من الطلاب غير القادرين على الوصول إلى التعلم عن بعد.

وأشار التقرير الى كان للفئات العمرية تأثير أيضًا، حيث من المرجح أن يفوت الطلاب الأصغر سنًا التعلم عن بعد خلال سنوات التعلم والتنمية الأكثر أهمية.

وأضاف التقرير للاستجابة، يجب على الحكومات إعطاء الأولوية لإعادة فتح المدارس بشكل آمن عندما تبدأ في تخفيف قيود الإغلاق، كما حثت اليونيسف، إلى جانب الاستثمار العاجل لسد الفجوة الرقمية.

أضافت وكالة الأمم المتحدة، موضحةً أن سياسات وممارسات فتح المدارس يجب أن تتضمن توسيع نطاق الوصول إلى التعليم، بما في ذلك التعلم عن بعد خاصة للفئات المهمشة، إلى جانب ذلك، يجب تكييف أنظمة التعليم وبناءها لتحمل أزمات المستقبل.