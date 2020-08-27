وكلاء كليات جامعة الأقصر يبحثون دعم تقدم الطلاب للدراسات العليا إلكترونيا

الأقصر – أحمد مرعى

اجتمع وكلاء كليات جامعة الأقصر لشئون الدراسات العليا والبحوث، ومديري إدارات الدراسات العليا والبحوث بالجامعة، ومدير مركز المعلومات، اليوم الخميس، تحت رعاية الدكتور بدوى شحات بدوى رئيس الجامعة، وذلك لمناقشة الإجراءات التي سوف يقوم بها طلاب الدراسات العليا للتقديم عبر بوابة الجامعة الإلكترونية.

وخلال الاجتماع قام وكلاء كليات جامعة الأقصر لشئون الدراسات العليا والبحوث، ومديري إدارات الدراسات العليا والبحوث بالجامعة، ومدير مركز المعلومات، وتمت مراجعة لوائح الكليات، استعدا لبدء تسجيل طلاب الدراسات العليا في 7/9/2020 حتي 5/10/2020م ، للعام الجامعي 2020-2021 م.

وكان قد اجتمع الدكتور بدوي شحات بدوي، رئيس جامعة الأقصر، مع وكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث والسيد مدير الإدارة العامة لشئون الدراسات العليا والبحوث بالجامعة ، وخلال الاجتماع تم مناقشة مجموعة من الموضوعات التي تتعلق بطلاب الدراسات العليا ، كما تم مناقشة اللوائح الخاصة بالكليات لتطبيق نظام التعليم الهجين لطلاب الدراسات العليا للعام الجامعي 2020-2021م، وأكد الدكتور بدوى شحات بدوى رئيس جامعة الأقصر خلال اللقاء، أنه يجرى التجهيز لتطبيق نظام التعليم الهجين، والذى أقره المجلس الأعلى للجامعات للعام الجامعى 2020-2021م.

كما قاد الدكتور بدوى شحات بدوى رئيس جامعة الأقصر، جولة تفقدية فى كلية الفنون الجميلة، تابع خلالها تحكيم مشروعات التخرج لطلاب السنوات النهائية، حيث قدم 69 طالبا وطالبة من الأقسام المختلفة مجموعة من المشروعات المتنوعة التى احتوت على مجموعة من الأعمال الفنية فى مجالات الفنون المختلفة، وهى التصوير (التصوير الجدارى – التصوير الزيتي)، والنحت الميدانى والجرافيك (التصميمات المطبوعة – فنون الكتاب – الرسوم المتحركة)، والديكور (الفنون التعبيرية – العمارة الداخلية، وجاء ذلك بحضور الدكتور صالح عبد المعطى نائب رئيس جامعة جنوب الوادى لشئون فرع الأقصر سابقاً، والأستاذ المتفرغ بقسم الجرافيك وعضو لجنة التحكيم عن قسم الجرفيك، ومجموعة المحكمين من داخل الكلية وخارجها، الدكتور يوسف محمود ، عميد كلية الفنون الجميلة ،ورؤساء الأقسام ولفيف من أعضاء هيئة التدريس من الأقسام المختلفة.