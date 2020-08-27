وفيات كورونا بأمريكا تتجاوز 180 ألف حالة

رويترز

تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 180 ألف حالة اليوم الخميس وذلك بعد زيادة الإصابات الجديدة في بؤر للعدوى بعدة ولايات منها كاليفورنيا وفلوريدا وتكساس.

ومع ذلك ظهرت مؤشرات على التحسن حيث انخفضت الوفيات في الأسبوع الماضي بنسبة 17 بالمئة عن الأسبوع السابق إلى أقل من ألف حالة يوميا في المتوسط للمرة الأولى خلال أسابيع وفقا لتحليل لرويترز.

ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة في الوقت الراهن إلى أكثر من 5.8 مليون وهو الأكبر في العالم. وتسجل الولايات المتحدة أيضا أكبر عدد للوفيات بالفيروس في العالم.