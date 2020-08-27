اليوم السابع
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وزير النقل يوجه رسالة للصعايدة: مقدرش أزعلكم ومحطة بشتيل ستكون أعظم من رمسيس

الخميس، 27 أغسطس 2020 08:25 م
وزير النقل يوجه رسالة للصعايدة: مقدرش أزعلكم ومحطة بشتيل ستكون أعظم من رمسيس المهندس كامل الوزير، وزير النقل
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الدولة وضعت خطة لتخفيف الزحام المرورى في رمسيس، بإنشاء محطة بشتيل، مضيفاً: "مقدرش أزعل الصعايدة ولا حد يقدر يزعل الصعايدة ودول أصل مصر ورجال مصر العظماء، حقكم عليا إن كنتم زعلتوا أن أنا مقدرتش أشرحلكم أو أوضح الموضوع بما فيه الكفاية، وأشكرهم أنهم اعطونا فرصة نوضح حقيقة الموضوع".  

وأضاف الوزير خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حقائق وأسرار"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامى مصطفى بكرى: "هنعمل محطة في بشتيل محصورة بين شارع السودان والمهندسين ومحور الزمر و26 يوليو ومنطقة المطار، ووالله العظيم ما نقصد أي حاجة ولا نقصد تفرقة عنصرية، مكان متوسط بين الجيزة ورمسيس وجدنا أن أفضل مكان في بشتيل".

وأكد وزير النقل، أن المحطة الجديدة ستكون أعظم بكثير من محطة رمسيس وخدماتها أرقى، موضحا أنه لا يوجد مكان في الجيزة يصلح أن يكون محطة على 57 فدانا مثل بشتيل، التي سيكون بها محطة رئيسية وكافتيريات ومبنى 3 أدوار مول تجارى ومكاتب إدارية وفندق 4 نجوم.

وأشار إلى أن محطة رمسيس أنشئت 1856 م وكانت مصر 4 ملايين نسمة، ولكن حاليا في السكة الحديد ننقل مليون راكب، وفى 2024 ستنقل 1.5 مليون وفى 2030 ستنقل 2 مليون راكب، مردفاً:"هننقل محطة مصر كلها أو جزء منها، من خطوط الوجه البحرى والإسكندرية اتجاه شبرا الخيمة وقليوب، ولكن عندما نمد الخط الثانى إلى قليوب".

وأوضح أن محطة الجيزة موجودة كما هي وسيتم تطويرها، كما يمكن للمواطن النزول في محطة رمسيس من خلال القطار المتجه للإسكندرية، مردفاً:"أنا ضد كلمة التمييز العنصرى، ومصلحة البلد تقتضى تخفيف الزحام".


وزير النقل

محطه بشتيل

السكه الحديد

اخبار مصر اليوم

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