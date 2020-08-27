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وزير المالية الكويتى يكشف عن وضع استقالته تحت تصرف رئيس الوزراء

الخميس، 27 أغسطس 2020 03:30 م
وزير المالية الكويتى يكشف عن وضع استقالته تحت تصرف رئيس الوزراء وزير المالیة الكويتى براك الشیتان
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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كشف وزير المالیة الكويتى براك الشیتان ملابسات ما أثیر في وسائل الإعلام حول استقالته، وأوضح أنه لم یستقل من الحكومة إنما وضع استقالته تحت تصرف رئیس مجلس الوزراء  مؤكدا أنه «إجراء طبیعي واعتیادي ولا سیما بعد تجدید الثقة من مجلس الأمة مرتین».

وبحسب صحيفة القبس الكويتية، قال الشیتان، في تصریح صحفي الیوم، إن ھذا الإجراء یؤكد عدم التمسك بالمنصب إنما العمل للمصلحة العامة، وإن رئیس مجلس الوزراء ھو من یقدر قبول استقالته من عدمه وكذلك توقیتھا، شاكراً ثقة أمیر البلاد ونائب الأمیر وولي العھد، وئیس مجلس الوزراء.

وأكد الشیتان أنه وزملاءه في الحكومة یمارسون أعمالھم بشكل اعتیادي، داعیاً الجمیع لعدم الالتفات للشائعات وأخذ المعلومة من مصادرھا الرسمیة.

 


براك الشیتان

وزير المالیة الكويتى

الكويت

استقالة

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