وزير الشباب والرياضة يوافق على تطوير الصالة المغطاة بمركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية

الإسماعيلية - السيد فلاح

وافق الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، علي تطوير ورفع كفاءة الصالة المغطاة بمركز شباب الشيخ زايد بمدينة الإسماعيلية، بداية من العام النادى القادم، بناء علي طلب نظير لطفي، رئيس مجلس إدارة المركز، خلال زيارة وزيرة الرياضة اليوم إلي المركز.

استقبل مركز شباب الشيخ بمدينة الإسماعيلية، الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، لتفقد المشروع القومى للموهوبين والعمالقة لكرة اليد والذى ينفذه الاتحاد المصرى لكرة اليد بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لاكتشاف العناصر المتميزة من الناشئين بدنيًا ومهاريًا فى كرة اليد من مختلف المحافظات.

وشاهد وزير الشباب والرياضة، في حضور المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، وسامى عبد الحليم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسماعيلية، تدريب لاعبى كرة اليد المؤهبين مواليد 2006، وأشاد الدكتور أشرف صبحى، بالمشروع القومى للموهوبين والعمالقة لكرة اليد والذى بدأ منذ عام 1991 والذى يركز على تنمية مهارات اللاعبين الفنية والجوانب البدنية، لافتًا أنه يتم اختيار اللاعبين المشاركين فى المشروع بناءً على قياسات علمية دقيقة ومن جميع المحافظات.

وقال وزير الشباب والرياضة، للاعبين، "أنتم أمل منتخب مصر لكرة اليد، ويوجد اهتمام غير عادى بكم، كونكم لاعبين مؤهبين هواء لا تنتمون لأى نادى.

يذكر ان هذا المشروع الذى تجرى فاعلياته في محافظات الجمهورية ويهدف إلى اختيار لاعبين يمثلون المنتخبات القومية لكرة اليد من مواليد عام 2004-2006، حيث يتم اختيار اللاعبين من خلال لجنة متخصصة تابعة لاتحاد كرة اليد وتحت إشراف كامل من قبل الاتحاد، وهذا المشروع له برنامج موحد على مستوى الجمهورية وتدريبات الفرق ومواعيدها موحدة.

وطالب الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة بالعمل برفع كفاءة المنشآت الشبابية والرياضية والحفاظ عليها وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية بجميع أنحاء الجمهورية، وتابع الوضع الراهن للعملية الإنشائية بمراكز شباب المحافظة والوقوف على آخر المستجدات.

وشدد الدكتور أشرف صبحي، على الانتهاء من كل الأعمال الجارية بكافة مراكز الشباب، مطالبًا القائمين على الأعمال التطويرية والهندسية بعدم التأخير والالتزام بالجدول الزمني المحددة للانتهاء من المشاريع الاستثمارية وضرورة استغلال المساحات غير المستغلة عن طريق حق الانتفاع، وأن يتم التنفيذ وفقا للمواصفات المتفق عليها.