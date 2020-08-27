وزير السياحة والآثار يفتتح متحف "ملوك الشمس" بالتشيك الأسبوع المقبل

كتبت آمال رسلان

يزور الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، الأسبوع المقبل، دولة التشيك، لحضور افتتاح المتحف القومي "ملوك الشمس" بالعاصمة التشيكية براج، والذى سيفتح أبوابه لعرض قطع أثرية تعكس الحضارة المصرية القديمة فى قلب أوروبا.

وعلى هامش الزيارة يعقد الدكتور العنانى عددًا من اللقاءات مع منظمى الرحلات والمسئولين فى دولة التشيك، لبحث استئناف الحركة السياحية ودفع الأعداد السياحية لمصر.

وكانت القطع الأثرية الخاصة بمعرض "ملوك الشمس" قد وصلت بداية أغسطس الجارى إلى العاصمة التشيكية براج تمهيدًا لافتتاحه.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن المعرض سيستمر لمدة ستة أشهر، حتي فبراير 2021.

ويعرض المعرض 90 قطعة أثرية من نتاج أعمال حفائر البعثة التشيكية في منطقة أبو صير الأثرية؛ من بينها رأس تمثال للملك "رع-نفر-اف"، ومجموعة من التماثيل من الدولة القديمة منها تمثال لكاتب وتماثيل لكبار رجال الدولة والموظفين ومجموعة من الأواني الكانوبية، بالاضافة إلى عشرة تماثيل اوشابتي من الفيانس. وتشارك مصر بمتحف فيرجينيا للفن معرض " المدن الغارقة: عالم مصر الساحر" وذلك في محطته الرابعة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن المعرض يضم 293 قطعة أثرية كان قد تم انتشالها من مدينتي هيراكلون وكانوبيس بالميناء الشرقي لمدينة الاسكندرية وميناء أبي قير، وتضم الآثار تماثيل ضخمة للآلهة ايزيس وسيرابيس وتماثيل لأبي الهول.

ومن أهم القطع المعروضة؛ تماثيل ضخمة للآلهة إيزيس وسيرابيس وتماثيل لأبي الهول، هذا بالإضافة إلى بعض الحلي والأدوات المنزلية.