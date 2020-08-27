وزير الرياضة يكشف لـ"اليوم السابع" خطة محاربة الأفكار المتطرفة.. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح

كشف الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، عن خطة الوزارة لمحاربة ومواجهة الأفكار المتطرفة للجماعات الإرهابية، وكيفية منعهم من تجنيد الأطفال واستغلالهم في أعمال العنف وزرع الفكر المتطرف فيهم، من خلال مراكز الشباب في أنحاء مصر.

وقال وزير الشباب والرياضة، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على هامش تفقده المشروع القومى للموهوبين والعمالقة لكرة اليد، والذى ينفذه الاتحاد المصرى لكرة اليد، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، لاكتشاف العناصر المتميزة من الناشئين بدنيًا ومهاريًا فى كرة اليد من مختلف المحافظات، إن وزارة الشباب والرياضة تحارب الفكر المتطرف للجماعات الإرهابية، من خلال الأنشطة المختلفة داخل المراكز منها الثقافية والرياضية.

وأضاف الدكتور أشرف صبحى، أن برامج وزارة الشباب والرياضة يوجد بها 16 مليون شاب من مراكز الشباب، وأكثر من 200 مشروع يخدم محاربة أفكار التطرف، مشيرًا إلى أننا نواجه تحدياتنا الشبابية بالفكر والعمل في برامج كثيرة مع كل خبراء المجتمع، في كل المجالات، منها في مجال ريادة الأعمال والتوظيف، ومجالات بناء الذات والشخصية والتعليم، والعلوم والتكنولوجيا، ويوازيها مبادرات كثيرة، مثل مسابقة إبداع ودورى مراكز الشباب.

واستقبل اليوم مركز شباب الشيخ بمدينة الإسماعيلية، الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، لتفقد المشروع القومى للموهوبين والعمالقة لكرة اليد والذى ينفذه الاتحاد المصرى لكرة اليد بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لاكتشاف العناصر المتميزة من الناشئين بدنيًا ومهاريًا فى كرة اليد من مختلف المحافظات.

وشاهد وزير الشباب والرياضة، في حضور المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، وسامى عبد الحليم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسماعيلية، تدريب لاعبى كرة اليد المؤهبين مواليد 2006، وأشاد الدكتور أشرف صبحى، بالمشروع القومى للموهوبين والعمالقة لكرة اليد والذى بدأ منذ عام 1991 والذى يركز على تنمية مهارات اللاعبين الفنية والجوانب البدنية، لافتًا إلى أنه يتم اختيار اللاعبين المشاركين فى المشروع بناءً على قياسات علمية دقيقة ومن جميع المحافظات.

وقال وزير الشباب والرياضة للاعبين: "أنتم أمل منتخب مصر لكرة اليد، ويوجد اهتمام غير عادى بكم، كونكم لاعبين مؤهبين هواء لا تنتمون لأى نادى".