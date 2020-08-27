وزير الرياضة يشهد تدريبات المشروع القومي للموهبين في كرة اليد بالإسماعيلية

الإسماعيلية - السيد فلاح

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس، التدريبات المقامة بمركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية للاعبين المشاركين في المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة، وذلك على مستوى لعبة كرة اليد.

وقام الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة يرافقه المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية وسامى عبد الحليم، مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة ونظير لطفى، رئيس مجلس إدارة مركز شباب الشيخ زايد بحى ثالث الإسماعيلية، بحضور التدريب وتفقد مركز شباب الشيخ زايد، وخلال الزيارة أشاد وزير الشباب والرياضة بمعسكر التدريب واللاعبين المميزين. بحسن التنظيم وكذلك أعضاء اللجنة الفنية للمشروع وأعضاء الجهاز الفني للمنتخب، مشيرًا إلى أنه أطلق على هذا المشروع أسم مشروع "أمل مصر".

وتقيم وزارة الشباب والرياضة معسكرًا تدريبيًا لعدد 60 مشارك من مختلف المحافظات لتدريبهم في لعبة كرة اليد ضمن مرحلة المنتخبات الإقليمية بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي "المشروع القومي للموهوبين والعمالقة"، مواليد 2004و 2006.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت عن استئناف تدريبات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ويضم ألعاب، "التايكوندو، الجودو، رفع الاثقال، المصارعة، كرة اليد، كرة السلة، الأسكواش، ألعاب القوى، السلاح، تنس الطاولة" وذلك تزامنًا مع عودة الأنشطة الرياضية فى الاتحادات والأندية ومراكز الشباب.

وأكد الدكتور أشرف صبحى على المتابعة الدورية لمستوى المشاركين بالمشروع، وتدعيمهم ورعايتهم وإعدادهم على أعلى مستوى باعتبارهم نواه لأبطال المنتخبات القومية في المستقبل بمختلف الألعاب الرياضية، لافتًا إلى توفير كافة المتطلبات اللوجستية، والاحتياجات المطلوبة للمشروع في ضوء توفير بيئة مناسبة لإعداد اللاعبين وفق رؤية علمية محددة تحقق استراتيجية وزارة الشباب والرياضة في الكشف عن الموهوبين ورعايتهم.

واعتبر وزير الشباب والرياضة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي " أمل مصر"، وتم انتقاء الموهوبين للمشاركة به بشكل علمي، والعمل على إعدادهم، وتقديم الدعم الكامل لهم.

كما شدد وزير الشباب والرياضة على الالتزام بالإجراءات الوقائية حفاظًا على سلامة وصحة الناشئين المستفيدين من المشروع، وفق الضوابط التي سبق وأن أعلنتها الوزارة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشاد الدكتور أشرف صبحى، بالمشروع القومى للموهوبين والعمالقة لكرة اليد والذى بدأ منذ عام 1991 والذى يركز على تنمية مهارات اللاعبين الفنية والجوانب البدنية، لافتًا أنه يتم اختيار اللاعبين المشاركين فى المشروع بناءً على قياسات علمية دقيقة ومن جميع المحافظات.

وقال وزير الشباب والرياضة، للاعبين، "أنتم أمل منتخب مصر لكرة اليد، ويوجد اهتمام غير عادى بكم، كونكم لاعبين مؤهبين هواء لا تنتمون لأى نادى.

يذكر ان هذا المشروع الذى تجرى فاعلياته في محافظات الجمهورية ويهدف إلى اختيار لاعبين يمثلون المنتخبات القومية لكرة اليد من مواليد عام 2004-2006، حيث يتم اختيار اللاعبين من خلال لجنة متخصصة تابعة لاتحاد كرة اليد وتحت إشراف كامل من قبل الاتحاد، وهذا المشروع له برنامج موحد على مستوى الجمهورية وتدريبات الفرق ومواعيدها موحدة.

هذا وتوجه الدكتور أشرف صبحي مساء اليوم إلى محافظة بورسعيد للالتقاء مع مجموعة من شباب بورسعيد، وزيارة عدد من المنشآت الشبابية والرياضية، والمشاركة في ماراثون للدراجات، وذلك على مدار اليوم وغدًا.

من ناحية أخرى كشف الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، عن خطة الوزارة لمحاربة ومواجهة الأفكار المتطرفة للجماعات الإرهابية، وكيفية منعهم من تجنيد الأطفال واستغلالهم في أعمال العنف وزرع الفكر المتطرف فيهم، من خلال مراكز الشباب في أنحاء مصر.

وقال وزير الشباب والرياضة، في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، علي هامش تفقده المشروع القومى للموهوبين والعمالقة لكرة اليد والذى ينفذه الاتحاد المصرى لكرة اليد بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لاكتشاف العناصر المتميزة من الناشئين بدنيًا ومهاريًا فى كرة اليد من مختلف المحافظات، أن وزارة الشباب والرياضة تحارب الفكر المتطرف للجماعات الإرهابية من خلال الأنشطة المختطفة داخل المراكز منها الثقافية والرياضية.

أضاف الدكتور أشرف صبحى، أن برامج وزارة الشباب والرياضة يوجد بها 16 مليون شاب من مراكز الشباب، وأكثر من 200 مشروع يخدم، محاربة أفكار التطرف، مشيرًا إلي أننا نواجه تحدياتنا الشبابية بالفكر والعمل في برامج كثيرة مع كل خبراء المجتمع، في كل المجالات، منها في مجال ريادة الأعمال والتوظيف، ومجالات بناء الذات والشخصية والتعليم، والعلوم والتكنولوجيا، ويوازيها مبادرات كثيرة، مثل مسابقة إبداع ودورى مراكز الشباب.

من ناحية وافق الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، علي تطوير ورفع كفاءة الصالة المغطاة بمركز شباب الشيخ زايد بمدينة الإسماعيلية، بداية من العام النادى القادم، بناء علي طلب نظير لطفي، رئيس مجلس إدارة المركز، خلال زيارة وزيرة الرياضة اليوم إلي المركز.



وزير الشباب والرياضة يتفقد مركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية (1)



وزير الشباب والرياضة يتفقد مركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية (2)



وزير الشباب والرياضة يتفقد مركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية (3)



وزير الشباب والرياضة يتفقد مركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية (4)

وزير الرياضة يشهد تدريبات المشاركين في لعبة كرة اليد

وزير الرياضة يشهد تدريبات المشاركين في لعبة كرة اليد

وزير الرياضة يشهد تدريبات المشاركين في لعبة كرة اليد وصورة تذكارية مع الشباب



وزير الشباب والرياضة يتفقد مركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية (9)



وزير الشباب والرياضة يتفقد مركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية (10)



وزير الشباب والرياضة يتفقد مركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية (11)



وزير الشباب والرياضة يتفقد مركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية (12)



وزير الشباب والرياضة يتفقد مركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية (13)



وزير الشباب والرياضة يتفقد مركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية (14)