وكان وزير الخارجية العراقي قد استقبل في مكتبه بالعاصمة العراقية بغداد يوم (الثلاثاء) الماضي السفير السعودي لدى العراق عبد العزيز الشمري.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

 