بغداد (أ ش أ)

وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، إلى العراق، وذكرت قناة (السومرية) العراقية الإخبارية أنه من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية السعودي خلال هذه الزيارة بعدد من المسؤولين العراقيين من بينهم وزير الخارجية العراقي ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لبحث ومناقشة عدد من القضايا من بينها العلاقات الثنائية بين البلدين.