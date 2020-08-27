وتوقعت الوزيرة ارتفاع الإصابات الجديدة بالفيروس مع قدوم الشتاء المقبل، حيث يقضي الناس وقتًا أطول في الغرف المغلقة مرة أخرى.

ولفتت الوزيرة إلى توجيه مستشار النمسا سيباستيان كورتس بضرورة أن تكون العطلات في النمسا أكثر أمانًا، منوهة بتوسيع حملة الاختبارات والفحص الطبي لتشمل جميع قطاعات السياحة الأخرى اعتبارًا من الأول من سبتمبر المقبل لتوفير المزيد من الأمان للشركات والموظفين والسائحين.

وأوضحت الوزيرة أنه حتى الآن تم إجراء أكثر من 115 ألف اختبار في حوالي 2600 فندق وشركة سياحية في جميع أنحاء النمسا.

