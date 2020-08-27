وزيرة الدفاع الفرنسية تحذر من عودة داعش في العراق بسبب الضبابية السياسة

توجهت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي اليوم الخميس إلى العراق، في زيارة قالت الوزارة إنها تشكل جزءا من التزام باريس المستمر بالحرب على الإرهاب ودعمها لسيادة العراق.

وأضافت الوزارة في بيان أن "وزيرة القوات المسلحة متمسكة بحقيقة أن تنظيم داعش الإرهابى لا يزال يشكل تهديدا خطيرا يتعين علينا الاستمرار في مواجهته".

وتابع البيان: " لقد تم تكثيف الضربات الجوية الفرنسية على جيوب منعزلة لداعش الإرهابى خلال الشهور الماضية".

ومن جانبهم ذكر مسؤولون بالوزارة أن باريس قلقة بسبب عودة ظهور التنظيم الذي يستفيد من الضبابية السياسية في العراق والتنافس بين إيران والولايات المتحدة في المنطقة.