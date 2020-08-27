ونوه إلى أن الصين بالنسبة للمجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة، قوة إيجابية وليست عاملا سلبيا فى تعزيز السلام والازدهار العالميين، وأنها فرصة وليست تهديدا.