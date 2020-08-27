كتب محمد عبد العظيم

أكدت وزارة الدفاع الصينية أن سياسيون أمريكيون يسعون لخلق نزاعات عسكرية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وعلى جانب آخر كان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لى جيان قال إن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو أراد لفترة من الوقت تشويه صورة الصين بدافع "التحيز الأيديولوجى والمصلحة الذاتية"، لافتا إلى أن بلاده لن تسمح أبدا بذلك.

وأضاف جيان، تعليقا على انتقادات بومبيو للصين وحزبها الحاكم خلال جولته الخارجية الحالية - إن بعض السياسيين الأمريكيين كثيرا ما يبالغون فى ترويج "تهديد الصين"، لكن دستور الصين وسياسات الحزب الشيوعي تظهر بوضوح أن الصين تتمسك بطريق التنمية السلمية وتعارض الهيمنة.